Moto3, primo storico podio per il pilota genovese Riccardo Rossi: terzo posto a Le Mans

Il giovane pilota genovese nato nel 2002 ha concluso al terzo posto il Gran Premio di Francia: «Voglio dedicare questo risultato a Fausto Gresini e alla mia famiglia, hanno sempre creduto in me»

Primo storico podio in Moto3 per il giovane pilota genovese Riccardo Rossi (classe 2002) che, nel fine settimana, ha concluso al terzo posto il Gran Premio di Francia disputato sul tracciato di Le Mans.

Nei turni delle prove libere del venerdì e del sabato mattina il pilota ligure ha lavorato alla messa a punto della propria moto, migliorandosi costantemente ed accedendo direttamente alle Q2. Nelle qualifiche che si sono disputate sabato pomeriggio in condizioni climatiche critiche, Riccardo Rossi ha ottenuto la sua prima fila in carriera nel mondiale di categoria, fermando il cronometro sul tempo di 1'49.408

Nella gara che si è disputata nella tarda mattina in condizioni di pista umida, il pilota ligure ha preso il via dalla seconda casella. Rossi è partito bene e nel proseguo della gara, grazie ad un ritmo molto veloce, ha lottato per il podio fino alla bandiera a scacchi. Stabilendo il giro veloce della gara proprio nell’ultima tornata, Riccardo ha concluso una splendida prova conquistando la terza posizione, che rappresenta anche il suo primo podio nel mondiale Moto3.

Il prossimo appuntamento con il campionato mondiale Moto3, è fissato per il weekend del 28,29 e 30 Maggio sul tracciato internazionale del Mugello, in occasione del Gran Premio d'Italia Oakley.

Riccardo Rossi, al termine della gara, ha commentato: «Una bellissima sensazione, che mi ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto in questi anni. Voglio ringraziare la mia famiglia che mi sostiene sempre, il team per il grandissimo lavoro svolto, tutti i miei sponsor e soprattutto tutti coloro che mi sostengono. Voglio dedicare questo risultato a Fausto Gresini ed alla mia famiglia, che hanno sempre creduto in me».