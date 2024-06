Calcio da tavolo, il campione italiano under 16 è genovese

Il campione italiano di calcio da tavolo under 16 è genovese. Si chiama Riccardo Berioli e porta i colori gialloblù dell'Unione Sportiva Valponte 1986. Ha superato ai tiri liberi, dopo che la finalissima si era conclusa in perfetta parità con il risultato di 3 a 3, Angelo Bisio della Stella Artois Milano.

La 47esima edizione dei campionati italiani individuali organizzati dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (Fisct) si è disputata a Reggio Emilia nel fine settimana del 15 e 16 giugno 2024. La kermesse si è svolta in collaborazione con il settore nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’educazione allo sport a Subbuteoland, vero e proprio fiore all’occhiello del circuito nazionale del calcio in miniatura e Centro Federale d’eccellenza, che in questi due giorni di competizione ha visto la presenza di oltre 130 atleti provenienti da tutta Italia.

Riccardo Berioli non è stato l'unico ligure a brillare: Gianfranco Calonico (Master Sanremo) ha chiuso al secondo posto nel torneo 'veteran' perdendo 3-2 la finale contro Francesco Mattiangeli dei Bologna Tigers, tornando ai titoli giovanili, secondo e terzo posto nell'under 12 per Alberto Capoferri e Alessandro Gandin dei Rebels Genova. Il primo ha perso 3-2 la finale contro Daniele Salatino (SC Bari).

Per il sesto anno di seguito ad alzare il trofeo più importante dei Campionati italiani individuali di calcio da tavolo è stato invece Luca Colangelo, attuale campione del mondo in carica. L’atleta di Casale Monferrato, ma punta di diamante della formazione capitolina delle Fiamme Azzurre Roma, ha superato, con il risultato di 6 a 2, Luca Zambello (F.lli Bari Reggio Emilia), nella finalissima della competizione. Sul podio, oltre ai due finalisti, anche Filippo Cubeta (CT Barcellona) e Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters), eliminati in semifinale.

