Reggiana-Entella 2-1: Virtus rimontata e sconfitta nel match salvezza

Avrebbe meritato almeno il pareggio, ma esce addirittura sconfitta l'Entella dal match salvezza contro la Reggiana. Dopo un ottimo primo tempo la formazione di Chiavari passa a inizio ripresa con Brescianini, ma si fa ribaltare 9 minuti dopo dai goal di Laribi e Muratore. In classifica Virtus penultima con 17 punti, 4 in meno della Reggiana che occupa ora il posto playout e 5 in meno della salvezza diretta.

Nel primo tempo parte forte l'Entella, ma la prima occasione è della Reggiana con un tiro-cross di Laribi, replica la Virtus due volte con Schenetti, prima con una conclusione murata e poi con un salvataggio sulla linea da parte di Libutti. Entella ancora pericolosa intorno al 30' con Capello che alza sopra alla traversa da buona posizione e un flipper in area su sviluppi di punizione calciata da Costa che spaventa la Reggiana. L'ultima occasione capita invece a Brunori che in pieno recupero conclude alto sulla traversa.

Nella ripresa l'Entella legittima il predominio del primo tempo passando in vantaggio con un siluro di Brescianini, ma tra il 53' e il 57' la Reggiana ribalta clamorosamente tutto con un destro chirurgico di Laribi e il tocco facile di Muratore dopo un assist al bacio di Ardemagni. Dopo qualche minuto di sbando la Virtus prova a reagire e ci prova due volte tra il 65' e il 68' sull'asse Brunori-Capello, prima para Cerofolini, poi l'attaccante biancoceleste manca il bersaglio da ottima posizione. Due minuti dopo si riaffaccia in attacco la Reggiana, pericolosa con Muratore, poi riprende in mano le redini del gioco la formazione di Chiavari che spinge alla ricerca del pareggio: De Luca all'81' trova la deviazione di Cerofolini sulla traversa, ma l'azione viene fermata per offside, non basta il forcing finale per evitare la sconfitta.

REGGIANA-ENTELLA 2-1 | TABELLINO

Reti: 48' Brescianini, 53' Laribi, 57' Muratore

Reggiana (4-3-1-2): Cerofolini; Libutti, Rozzio, Ajeti, Gyamfi; Del Pinto, Varone (89' Espeche), Laribi (74' Kirwan); Radrezza (81' Lunetta); Ardemagni (74' Mazzocchi), Siligardi (46' Muratore). All. Alvini.

Entella (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Chiosa, Poli, Costa; Mazzocco (68' Dragomir), Nizzetto (78' Paolucci), Bresciantini (78' De Luca); Schenetti (68' Mancosu); Brunori, Capello (85' Cleur). All. Vivarini.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo.

Note: ammoniti Rozzio, Poli, Ardemagni e Costa.