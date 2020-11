Luca Franchi emerge nella regata test della nuova tavola foil giovanile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Al Circolo Surf Torbole, concluse le regate con il Techno 293, nella giornata di sabato 31/10/20 si è disputato il primo evento dimostrativo della nuova proposta olimpica giovanile per le tavole a vela, il Tahe Techno Wind Foil 130, che potrebbe sostituire il Techno 293 Plus usato a Buenes Aires 2018 e in lizza per Dakar 2026, evento che ha subìto lo slittamento di 4 anni saltando un turno, massimo appuntamento giovanile.

Due le categorie d’età in gara con under e over 16, che si sono confrontati in una regata dimostrativa a batterie, con percorso tra boe (rigorosamente elettriche), che ha implicato andature al traverso, lasco e bolina. L’esperimento, considerato il livello assai eterogeneo dei partecipanti – è decisamente andato bene e soprattutto ha fatto divertire i giovani atleti, che sono stati protagonisti di un evento che potrebbe aprire una nuova strada all’Olimpiade Giovanile. In un periodo in cui la vela sembra sempre più proiettata al foil, tra barche moscafo di Coppa America, catamarani Olimpici come i Nacra 17, tavole, kite, il mondo giovanile si adegua proponendo una tavola e un’attrezzatura dai costi abbastanza contenuti e tecnicamente adatta ai ragazzi. Presenti al Circolo Surf Torbole tutti i dirigenti della Classe Internazionale e italiana Techno e i responsabili dell’azienda Tahe, che ha sostituito la precedente Bic Sport, mettendo a disposizione dei ragazzi tavole e vele.

Per la cronaca vittoria over 16 di Luca Franchi (YC Italiano), seguito da Graciotti (SEF Stamura) e Pilloni (Windsurfing Club Cagliari). Tra i più giovani under 16 i portacolori del Circolo Surf Torbole Leonardo Tomasini e Rocco Sotomayor; terzo Tiberio Riccini (CS Bracciano). https://www.circolosurftorbole.com/it/torbole-2020-international-windsurfing-event/tahe-techno-wind-foil-130/

Gallery