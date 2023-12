Il maxi schermo di De Ferrari celebra l'oro di Alberto Razzetti

Il maxi schermo allestito sulla facciata del Palazzo della Regione in piazza De Ferrari si illumina per celebrare il nuovo successo sportivo dell'atleta ligure Alberto Razzetti, medaglia d'oro nei 400 metri misti agli Europei di nuoto in Romania.

Sul maxi schermo, oltre a un ritratto del nuotatore, la scritta: "Grazie Razzetti, bracciate europee - Medaglia d'oro ai campionati europei nei 400 misti in vasca corta".

"Un grande risultato, che riempie d'orgoglio tutta la Liguria - dichiarano il presidente della Regione, Giovanni Toti, e l'assessore allo Sport, Simona Ferro -. Complimenti ad Alberto Razzetti, che in questi Europei oltre all'oro ha conquistato anche due medaglie d'argento: ancora una volta, ha portato in alto il nome della Liguria nello sport".