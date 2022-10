Il Rapallo Ruentes esonera l'allenatore

Termina con la sconfitta interna contron la Sestrese 3-1 l'avventura di Di Somma sulla panchia del Rapallo che annuncia: "La società RAPALLO RUENTES comunica che mister Andrea Di Somma è stato sollevato dall’incarico di allenatore della 1ª squadra. Ad Andrea Di Somma la società augura le migliori fortune per il proseguo della sua carriera". Il mister lascia la squadra al penultimo posto con 7 punti.

Il mometo è negativo in campo e fuori, coem spiega ai social dei ruentini il presidente Perpignano: “Il bilancio sportivo non è certamente dei migliori purtroppo ho dovuto virare, per non incorrere in errori del passato, e dare priorità ad un risanamento economico dovuto a debiti fatti dalla proprietà antecedente al mio arrivo. Per meglio precisare non mi riferisco alla gestione della scorsa stagione dove eravamo presenti io e il DG Mario Abbatuccolo, ma a quella ancora prima. Questo dissesto economico mi ha costretto a lasciare andare giocatori importanti per risanare il bilancio.”