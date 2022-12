Sampdoria, lesione al legamento per Quagliarella

La Sampdoria si prepara alla seconda amichevole del ritiro in Turchia, alle ore 15:30 italiane di giovedì 15 dicembre i ragazzi di Stankovic affronteranno l'Adana Demirspor dell'ex Vincenzo Montella.

Out i soliti Andrea Conti e Harry Winks oltre a Nikita Contini, a riposo per un affaticamento, e Fabio Quagliarella, che lascia il ritiro per tornare in Italia e approfondire l'infortunio al ginocchio, forse meno grave di quanto non sembrasse in un primo momento. La società ha spiegato che "gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro che verrà valutata nelle prossime ore dal consulente ortopedico del club".

Sarebbe quindi esclusa la rottura del legamento crociato, infortunio grave che di fatto avrebbe fatto terminare con largo anticipo la stagione di Quagliarella e, forse, anche la carriera considerando l'età. Il 31 gennaio il bomber compirà 40 anni.