Sestri Levante, esordio con sconfitta a Pontedera

Niente impresa alla prima di campionato per il Sestri Levante che perde 1-0 in casa del Pontedera nella prima giornata del campionato di Serie C. I corsari soffrono l'approccio con la nuova categoria e soffrono molto nel primo tempo, poi nella ripresa migliorano ma non riescono a trovare la rete del pari contro una formazione che l'anno scorso ha partecipato ai play off e che sembra avere le carte in regola per poter restare in alto anche durante questo campionato.

Pontedera-Sestri Levante 0-1: la cronaca

Partenza di gara difficile per il Sestri Levante che rispetto alle indicazioni della vigilia si presenta con due novità, a centrocampo c'è Gala, in attacco con D'Antoni gioca Conti. Il Pontedera spinge subito sull'acceleratore e dopo la parata di Anacoura su Angori, il Sestri cede al 25' con Delpupo a infilare la porta corsara dopo una bella azione corale. Prima del duplice fischio arrivano altre due occasioni per i padroni di casa con Nicastro e Ianesi, ma i liguri si salvano in entrambe le occasioni.

Nella ripresa Barilari cambia, dentro Busato e Troiano per Podda e Conti, cambio di modulo e inizio confortante con Gala che sfiora la rete ma viene fermato da un attento Lewis. Al 67' però arriva il raddoppio del Pontedera con una bella punizione di Ianesi che chiude la gara. La rimonta è impossibile e così il ritorno del Sestri Levante in C è amaro. Domenica prossima sfida alla Lucchese nel neutro di Carrara visti i lavori al Sivori, i corsari cercheranno lì i primo punti stagionali.