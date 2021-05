Pisa-Entella 3-2: la Virtus saluta la Serie B con una sconfitta e senza vittorie nel girone di ritorno

Girandola di emozioni: a segno Koutsoupias e Dragomir per la formazione di Volpe che si congeda dalla serie cadetta dopo una stagione travagliata

Con la speranza che sia solo un arrivederci l'Entella si congeda dalla Serie B perdendo 3-2 contro il Pisa al termine di una partita che può essere anche lo specchio di una stagione veramente maledetta, chiusa con l'ultimo posto in classifica a quota 23 punti su 38 gare disponibili. Si completano i verdetti finali: la Salernitana si aggiunge all'Empoli tra le promosse in Serie A mentre in coda retrocedono anche Pescara, Reggiana e Cosenza. Ai playoff Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo.

Botta e risposta in avvio tra Sibilli e Morosini, poi la sblocca a metà primo tempo Koutsoupias su sviluppi di angolo calciato da Dragomir e perfezionato da Morosini con una sponda che permette al greco di deviare in fondo al sacco con la spalla. Il Pisa reagisce e pareggia al 38' con l'ex Belli imbeccato da Birindelli, poi si va al riposo.

Nella ripresa Pisa più intraprendente con Mastinu e Birindelli e al 71' i nerazzurri completano la rimonta grazie a un calcio di rigore concesso per fallo di Poli e trasformato da Marsura, poi allungano al 76' con Palombi. L'Entella non si scoraggia e torna immediatamente in gara con Dragomir , poi prova il forcing finale, senza fortuna. La formazione di Chivari chiude il girone di ritorno senza vittorie (sei pareggi e dodici sconfitte), l'ultima era stata proprio la gara di andata contro il Pisa, 2-1.

PISA-ENTELLA 3-2 | TABELLINO

Reti: 25' Koutsoupias, 38' Belli, 71' Marsura (rig.), 76' Palombi, 77' Dragomir.

Pisa: Loria; Birindelli (84’ Masetti), Benedetti, Meroni, Belli (62’ Palombi); Marin, Gucher, Mazzitelli; Mastinu (62’ Quaini); Marsura (90’ Masucci), Sibilli (90’ Susso). All. D'Angelo.

Entella: Russo; De Col, Bruno (67’ Poli, 77’ Reali), Bonini, Pavic; Settembrini, Dragomir, Koutsoupias (50’ Marcucci); Schenetti; Morosini (77’ Cecchini Muller), Rodriguez (50’ Capello). All. Volpe.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Note: ammonito Mazzitelli.