Serie B, focolaio covid nel Pescara: salta la gara con l'Entella

Causa covid non si giocherà Pescara-Entella, match in programma sabato 17 aprile 2021 allo Stadio Adriatico e valido per la 34esima giornata di Serie B.

La Asl di Pescara, nella giornata di ieri, ha notificato il provvedimento della durata di 14 giorni, a partire dal 12 aprile, che costringe i biancazzurri alla sospensione delle attività fino a nuova comunicazione.

Rinviato quindi l'esordio del nuovo tecnico Gennaro Volpe, anche se bisognerà ancora capire se l'Entella dovrà comunque presentarsi allo stadio Adriatico, come già successo per altre gare di Serie A e Serie B, per evitare la sconfitta a tavolino e lasciare poi la palla al giudice sportivo che dovrebbe poi decidere per il recupero della sfida. In alternativa in giornata potrebbe arrivare il rinvio ufficiale.