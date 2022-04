I personaggi Disney per promuovere il calcio femminile in Liguria

Quattro giornate di giochi e attività in compagnia per diffondere il calcio femminile tra le generazioni più giovani. È l'obiettivo del progetto "Playmakers", promosso dalla Uefa e da Disney, che a maggio arriverà in Liguria, con la collaborazione del settore giovanile e scolastico della Federazione italiana gioco calcio.

Le attività saranno dedicate alle bambine dai cinque agli otto anni, che potranno muovere i primi passi nel mondo del calcio in compagnia dei propri personaggi preferiti della Disney.

Un appuntamento per ciascuna delle quattro società professionistiche di calcio della Liguria: Entella sabato 7 maggio al mattino, Sampdoria sabato 14 maggio al mattino, Spezia lunedì 16 maggio al pomeriggio e Genoa venerdì 20 maggio al pomeriggio. Il progetto "Playmaker" è stato lanciato per la prima volta in Italia nella primavera del 2021 dalla Figc.

Nel primo anno di attività, sono state coinvolte 30 società su tutto il territorio italiano, per un totale di quasi 400 sessioni di allenamento per 700 bambine e oltre 100 allenatori.