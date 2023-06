Pallanuoto: la Locatelli è in A1, prima squadra genovese nella storia

"La US Locatelli raggiunge l'olimpo della pallanuoto femminile con una promozione che segnerà la storia sportiva della nostra città, un grande traguardo che si inserisce nel percorso virtuoso di Genova verso il 2024, anno in cui sarà Capitale Europea dello Sport. Un risultato che ci rende fieri della determinazione non solo di tutte le atlete della squadra ma di tutto lo staff della US Locatelli: realtà che da più di 20 anni offre una preparazione sportiva d'eccellenza ai nostri ragazzi. I miei complimenti, a nome di Genova e di tutti i genovesi, alle atlete che hanno partecipato alla competizione e onorato tutto lo sport italiano".

Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, commentando un risultato storico per la città, che, per la prima volta, può vantare una squadra femminile nella massima serie della pallanuoto. La Locatelli, nota squadra genovese, ha infatti ottenuto l'accesso alla Serie A1 femminile, coronando anni di duro lavoro e dedizione, dopo una stagione straordinaria, dimostrando il proprio valore sul campo, conquistando risultati importanti e lasciando il segno nel panorama pallanuotistico nazionale.

"Una squadra eccezionale, ragazze giovanissime, che, nella partita più importante dell'anno, sono rimaste unite sino all'ultimo, lottando per raggiungere l'obiettivo comune, la vittoria - dice l'assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi -. Le 'lontre' ci hanno fatto divertire, esultare e appassionare durante tutto il campionato per poi regalarci emozioni incredibili durante i play off, in particolare durante l'ultima partita domenica alla Sciorba. La promozione in Serie A1 segna un traguardo storico ed è motivo di orgoglio per tutta la città".

La città di Genova si prepara adesso a sostenere con orgoglio la sua squadra femminile, nella speranza di vedere ancora più successi e di creare un solido punto di riferimento per la pallanuoto femminile nel territorio genovese.