Pallanuoto, Fondelli e compagni conquistano la finale mondiale

Il Settebello schianta la Spagna campione d'Europa 8-6, dominando il match dopo un inizio sotto 1-0 e agguanta la terza finale delle ultime quattro edizioni iridate, che si disputerà sabato 17 febbraio alle 15.30 contro la vincente di Croazia-Francia.

Dopo un percorso iridato di sofferenza con la sconfitta beffa con l'Ungheria, le vittorie di misura su Stati Uniti e Grecia arriva la prestazione perfetta proprio contro gli iberici, strafavoriti alla vigilia e che un mese fa a Zagabria si imposero in semifinale 7-4 in un match senza storia.

Le furie rosse pagano la cattiva luna di Granados, un gol, e Perrone che non entra mai nel clou del match anche grazie al pressing azzurro che lo tiene lontano dalle zone pericolose. Il Settebello sostenuto dal solito Di Fulvio autore di una doppietta sontuosa e di Condemi che aveva lanciato sul +4 gli azzurri (6-2) a otto minuti dal termine. Poi la prima rete di Granados, Munarriz e il gol di Larumbe hanno spaventato l'Italia che però ha trovato il gol in più di Di Fulvio e il rigore, secondo, di Fondelli per il tripudio finale.

