Pallanuoto, A1 maschile: altra sconfitta di misura per Quinto

L'Iren Genova Quinto si arrende ancora per un solo gol. Alll'esordio in A1 maschile in questa stagione era stata Trieste a battere i biancorossi che oggi invece si inchinano 10-9 contro la neipromossa Anzio

La cronaca di Anzio-Quinto

Non sorride all’Iren Genova Quinto la prima trasferta della stagione: in casa dell’Anzio i ragazzi di Jonathan Del Galdo vengono superat 10-9 dalla formazione laziale restando a secco di punti dopo due partite.

Partita molto tesa, con i padroni di casa autori di uno sprint nel primo tempo, poi colmato dai biancorossi nel secondo parziale. Iren Genova Quinto che poi nel prosieguo della partita è stato condizionato dalle tante espulsioni definitive (nell’ordine Di Somma, Panerai, Nora e Fracas) che hanno in parte consentito all’Anzio l’allungo decisivo nell’ultimo quarto.

Le parole di capitan Bittarello

Al termine della gara parla il capitano di Quinto Luca Bittarello: "“Siamo partiti un po’ contratti, non abbiamo dato il meglio all’inizio Poi siamo venuti fuori, abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, colmando il divario e riuscendo anche a portarci in vantaggio di due gol, sul 5-3. In seguito non siamo stati abbastanza bravi ad adeguarci ad un arbitraggio molto severo, che ci ha penalizzato molto anche per via delle espulsioni: alla fine non avevamo quasi più cambi e l’inerzia della partita si è spostata a favore dell’Anzio. Ma ormai è finita e pensiamo alla prossima trasferta, in casa della Roma, che sarà altrettanto difficile”.

Il tabellino della gara

ANZIO WATERPOLIS-IREN GENOVA QUINTO 10-9



ANZIO WATERPOLIS: A. Antonini, G. Siani, C. Gandini 1, L. Di Rocco 2, A. Giorgetti 3, A. Grossi, N. Fratarcangeli, A. Mironov, F. Lapenna, A. Cunko 1, G. Casasola 2, D. Presciutti 1, G. Vassallo



IREN GENOVA QUINTO: P. Pellegrini, J. Gambacciani 1, A. Di Somma, Villa, F. Panerai 2, R. Ravina, A. Fracas, A. Nora 1, N. Figari 4, L. Bittarello, M. Gitto, M. Guidi 1, Valle.

Arbitri: Calabro e Nicolosi



Note: Parziali: 3-1 1-4 1-1 5-3 Superiortià numeriche: Anzio 6/14 + un rigore realizzato e Quinto 3/8 + 2 rigori realizzati. Ammonito per proteste nel secindo tempo (minuto 4’06”) il tecnico dell’Anzio Tofani, in occasione del rigore assegnato al Quinto e ralizzato dal capitano Figari. Usciti per limite di falli Di Somma (Q) nel secondo, Panerai (Q) nel terzo, Fracas (Q) nel quarto tempo. Espulso per reiterate proteste Nora (Q) nel terzo tempo.