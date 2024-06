I top player del padel internazionale a Genova con la tappa del Premier P2

Dal 30 giugno al 7 luglio 2024 tutti i più forti giocatori del mondo di padel si ritroveranno a Genova, sui campi di Valletta Cambiaso, per la prima edizione del 'Genova Premier Padel P2'.

A Genova i top player del padel

L’evento, parte integrante del prestigioso circuito internazionale Premier Padel, è stato presentato a Palazzo Tursi. Si tratta di un torneo che si giocherà nel circolo sportivo di via Federico Ricci con i campi allestiti all’interno dello stadio Beppe Croce, uno degli impianti permanenti di tennis più grandi in Italia, già cornice di indimenticabili sfide di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Il contesto scelto per questa prima edizione del grande evento internazionale di padel è lo stesso che da anni rappresenta la casa di un prestigioso appuntamento del circuito Atp Challenger, premiato più volte quale miglior challenger del mondo e noto per aver dato i 'natali' a campioni del calibro di Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego.

Una delle più significative indicazioni fornite dal circuito Premier Padel in questo 2024, è che i top player hanno assicurato la loro partecipazione indistintamente ai Major, ai tornei P1 e agli eventi P2. Questo consente di avere in ogni occasione tabelloni di altissima qualità, e quello di Genova non farà accezione. Esattamente come avvenuto nelle prime cinque tappe stagionali del circuito P2 - Puerto Cabello, Bruxelles, Siviglia, Asuncion e Bordeaux - sono attesi tutti i migliori interpreti di questo sport, pronti a sfidarsi per i preziosi punti del ranking mondiale e per il primo premio del ricco prize money da 250mila euro.

I grandi nomi

Nel maschile occhi puntati sulle coppie Arturo Coello- Agustin Tapia, Alejandro Galan-Federico Chingotto, Juan Lebron-Paquito Navarro, fino Juan Tello al fianco della leggenda della pala Fernando Belasteguin, all’ultima stagione della sua straordinaria carriera. Nel femminile, Ari Sanchez-Paula Josemaria, Delfi Brea-Bea Gonzalez, Gemma Triay- Claudia Fernandez, oltre all’ex numero 1 Marta Marrero, rientrata in campo dopo lo stop per maternità, al fianco di Aranzazu Osoro. L’attenzione e il tifo degli appassionati liguri sarà tutto per le coppie azzurre Flavio Abbate-Giulio Graziotti, Riccardo Sinicropi-Lorenzo Di Giovanni, Simone Cremona-Nuno Deus e, nel femminile, per la numero uno d’Italia Carolina Orsi, la numero 2 Carlotta Casali e la numero 3 Lorena Vano, per la coppia formata da mamma Giulia Sussarello ed Emily Stellato, fino alle solite e solide certezze, Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti.

Date e orari

Da domenica 30 giugno a martedì 2 luglio si svolgeranno le qualificazioni dei tabelloni maschile e femminile. Mercoledì 3 e giovedì 4 luglio sono in programma i primi match dei main draw con l’inizio della sessione diurna fissato alle ore 10:00, e quella serale alle ore 18:00. Venerdì 5 luglio, dalle ore 11:00 e dalle ore 18:00, si giocheranno i quarti di finale mentre le semifinali sono in programma il 6 luglio (due dalle ore 15:00 e le altre due alle ore 19:00). Domenica 7 luglio, a partire dalle 18:30, andranno in scena le due finali, prima quella femminile e a seguire quella maschile. Biglietti disponibili al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/genova-premier-padel/. Il torneo verrà trasmesso live, in esclusiva e in chiaro dalla tv della FITP SuperTennis TV (in forma integrale grazie all'HbbTV).



Gli allievi delle Scuole Federali riconosciute dalla FITP di categoria non superiore agli under 18, in possesso di tessera FITP 2024, potranno richiedere l’accesso all’impianto ad un prezzo simbolico che andrà da 1 a 5 euro e frequentare il “Padel Club” all’interno del Parco, e per i più fortunati, incrociare la “pala” con i grandi campioni del torneo. Tutti i biglietti promozionali dovranno essere richiesti entro il 25 giugno.

Gli eventi collaterali

Sarà una settimana speciale per la 'Capitale Europea dello Sport' con il padel protagonista anche ‘fuori’ dai campi di Valletta Cambiaso. A Genova attraccherà l'incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi, prima unità di questo genere della Marina Militare Italiana, sul quale verrà allestito un campo da padel. Dal 3 luglio la nave potrà essere visitata dalla cittadinanza, come nella tradizione della Marina Militare, e gli istruttori della FITP Liguria permetteranno al pubblico di fruire di prove gratuite di padel. Preziosa anche la collaborazione della Camera di Commercio di Genova per lo sviluppo e la promozione dell’intero evento.

Bucci: "Grande vetrina per la città"

Angelo Binaghi, presidente Federazione Italiana Tennis e Padel commenta: "Con questo nuovo prestigioso appuntamento ospitato a Genova, l’Italia si conferma un Paese strategico per lo sviluppo del padel, lo sport che negli ultimi anni è cresciuto più di ogni altro nel mondo. Ringrazio la Federazione internazionale e Premier Padel per aver scelto il nostro Paese, ormai secondo solo alla Spagna, e il Comune di Genova per il sostegno prezioso ricevuto". Il sindaco di Genova Marco Bucci aggiunge: "Il Padel, sport in continua crescita e diffusione, richiama appassionati e atleti di altissimo livello da tutto il mondo. La scelta di Genova come sede di una tappa del Premier Padel è motivo di grande orgoglio per tutti noi e conferma la nostra città come centro nevralgico per eventi sportivi di rilevanza internazionale. Genova è pronta a offrire una grande accoglienza a tutti i partecipanti e agli spettatori, mostrando il meglio di ciò che ha da offrire in termini di ospitalità, cultura e bellezza paesaggistica. Siamo certi che questa manifestazione potrà rivelarsi una grande vetrina per la nostra città, promuovendo il turismo e creando un’importante ricaduta economica per il nostro territorio".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp