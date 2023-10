Orientamento, finale Coppa Italia Sprint e Campionati italiani a staffetta

Sabato 21 e domenica 22 ottobre Genova ospiterà la finale della Coppa Italia Sprint e i Campionati italiani a staffetta di orienteering (orientamento). Gli eventi si collocano all'interno di un programma più ampio, che ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione sul territorio ligure dell'orienteering, disciplina nata a cavallo tra il XIX e il XX secolo in Scandinavia e diffusasi rapidamente in tutto il mondo.

Questo sport sarà infatti tra le discipline protagoniste in Liguria nel prossimo triennio: nel 2024 Genova ospiterà due tappe della Coppa del Mondo di orienteering, a Voltri e Nervi, mentre due anni dopo il capoluogo ligure sarà la sede dei Campionati del Mondo Assoluti 2026.

Nel dettaglio, saranno circa 500 i concorrenti, che, provenienti da ogni angolo d'Italia e dall'estero, si affronteranno il sabato pomeriggio tra le vie del centro di Bolzaneto per la prova finale di Coppa Italia, e la mattina del giorno dopo ai Piani di Praglia (Ceranesi) per contendersi il titolo di società Campione d'Italia a staffetta.

Le categorie di gara vanno dai 10 agli 80 anni, coerentemente con i valori fondanti dell’orienteering, ideato proprio per garantire la partecipazione di atleti di qualsiasi età e abilità.

La manifestazione sarà curata, in collaborazione con le amministrazioni locali, dal Comitato Genova 2026, costituito dall'Associazione Amatori Orienteering Genova e dal Csi Genova. Si tratta dello stesso team incaricato di organizzare la doppia prova di Coppa del Mondo nel 2024 e i Campionati del Mondo nel 2026, richiamando in Liguria migliaia di atleti e appassionati da tutto il mondo.

"Se per i Piani di Praglia è la conferma di una tradizione, che vede da oramai più di 40 anni i migliori orientisti confrontarsi sui suoi affascinanti e selvaggi terreni, per Bolzaneto è una simpatica novità - spiega Gianluca Carbone, event director e consigliere nazionale Fiso -. Vogliamo infatti portare questo sport davvero in mezzo alla gente, in una zona spesso al di fuori di manifestazioni sportive importanti, e per permettere a chiunque volesse provare di trovare un percorso adatto alle proprie capacità e di confrontarsi con i più forti atleti del settore".

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.woc2026.it o scrivere a info@woc2026.it.