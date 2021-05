Serie A, gli orari dell'ultima giornata: ecco quando giocano Genoa e Samp

La Lega Serie A ha ufficializzato le modifiche in vista della 38esima giornata, in programma tra sabato 22 e domenica 23 maggio

Lunedì 17 maggio la lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e orari dell'ultima giornata di Serie A inizialmente prevista tutta in contemporanea domenica 23 maggio, ora spezzettata in base agli effettivi interessi di classifica delle diverse partite in calendario. Per Genoa e Sampdoria nessun assillo e nessuna ambizione, il Grifone è salvo e i blucerchiati sono matematicamente al nono posto.

Cagliari-Genoa e Sampdoria-Parma sono state quindi anticipate a sabato 22 maggio con calcio d'inizio alle ore 20:45 insieme a Crotone-Fiorentina, tutte partite tra squadre prive di grossi obiettivi. Le altre gare sono invece rimaste nella giornata di domenica: Inter-Udinese in anticipo alle ore 15, tutte le altre alle ore 20:45: Atalanta-Milan, Bologna-Juventus, Napoli-Verona, Sassuolo-Lazio, Spezia-Roma e Torino-Benevento.

Orari ultima giornata di Serie A e programmazione TV