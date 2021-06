Pallavolo, Genova torna in Serie A2: impresa dell'Olympia Voltri

A distanza di 30 anni una squadra genovese torna nella Serie A di pallavolo. Il sogno della PSA Olympia Voltri diventa realtà al termine della sfida giocata (e vinta 3-2 dopo il 3-0 in Veneto) al PalaFigoi contro il Vivigas Arena Volley Verona. Al termine del match festa grande per le leonesse gialloblù che hanno conquistato la promozione in Serie A2.

«Un grande risultato per la pallavolo genovese, frutto della preparazione sportiva e della grande passione delle atlete della Psa Olympia Voltri, che hanno lanciato il cuore in campo e hanno riportato Genova in A2 - commenta Stefano Anzalone, consigliere delegato ai Grandi Eventi Sportivi – Un risultato che ci riempie di orgoglio e che va ad arricchire il programma di eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. Congratulazioni alle ragazze, al coach Matteo Zanoni e al presidente Giorgio Parodi»

«Siamo arrivati in fondo a una stagione difficile per mille motivi, non posso che essere felice - sono le prime parole a caldo di coach Matteo Zanoni al sito ufficiale della società - Dal presidente a venire in giù se lo meritano tutti per quello che hanno fatto. Le ragazze hanno fatto un qualcosa di pazzesco, io sono un privilegiato perché ho vissuto una stagione con loro. Ora tanta festa è stata una stagione lunga con ben 162 allenamenti, sono veramente tanti. Siamo partiti a fine agosto per finire il 19 giugno. Qualcosa di staordinario e ora siamo in Serie A».

Al settimo cielo e incredulo il patron Giorgio Parodi, ancora ai microfoni della società: «Non ci sto ancora credendo. Arrivare a portare la città di Genova nell'Olimpo della pallavolo che conta, per me da genovese e ligure è un orgoglio. Questo gruppo qua si merita questo palcoscenico, la città si merita la Serie A che manca da oltre 30 anni. Sono orgoglioso per le ragazze, per tutto lo staff e per il pubblico che abbiamo visto finalmente. Ora si festeggia, poi da lunedì si lavora per concretizzare questa missione fatta dall'Olympia. Abbiamo bisogno delle istituzioni, della Regione Liguria e dell'imprenditoria ligure perché questo è un treno che non possiamo perdere».

La rosa dell'Olympia Voltri 2020/2021

Allasia Veronica, Antonaci Silvia, Arrighetti Valentina, Bilamour Giulia, Crespi Giulia, Gatti Benedetta, Gouchon Michela, Montedoro Aurora, Montedoro Martina, Parodi Anna, Scurzoni Sara Floriana, Truffa Silvia, Zannino Alessia.

Allenatori: Zanoni Matteo. Vice allenatori: Corrado Paolo e Venturini Luca.