Pallavolo, dopo la promozione l'Olympia Voltri rinuncia alla Serie A2: "Costi enormi e pochi sponsor"

Circa un mese fa avevano festeggiato la promozione in Serie A2 e per Genova sarebbe stato un ritorno importante dopo 30 anni di assenza nella Serie A di pallavolo femminile. La società Olympia PGP Volley Voltri ha però emesso un comunicato nelle ultime ore spiegando di essere costretta a rinunciare al titolo acquisito sul campo.



Il patron Giorgio Parodi ha spiegato i motivi che hanno portato a questa decisione, presa a malincuore. "Purtroppo non eravamo pronti a questo passo. Costi enormi e pochi sponsor".

Confermatissimo, comunque, coach Matteo Zanoni che rimarrà nel progetto vincente in Serie B. La promozione era arrivata grazie alla doppia vittoria (3-2 e 3-0) contro il Vivigas Arena Volley Verona nella finale playoff.

La lista delle società che hanno chiesto l'iscrizione alla Serie A2, al posto dell'Olympia Genova c'è lo Sporting Club Maccalube Aragona.