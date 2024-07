Olimpiadi Parigi 2024: chi sono i genovesi e i liguri qualificati, tutte le schede

Si avvicinano le Olimpiadi di Parigi, che si svolgeranno a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all'11 agosto 2024. Attualmente sono 396 gli atleti italiani qualificati nelle discipline più disparate, tra questi ci sono anche 19 liguri, 13 dei quali nati tra Genova e provincia, cinque in provincia di Savona e uno in provincia di Imperia. Ecco l'elenco, in rigoroso ordine alfabetico.

Ilaria Elvira Accame (atletica)

Ilaria Elvira Accame (atletica), nata a Savona il 31 agosto 2001 ed è di Bezzo, frazione di Arnasco, nell'entroterra. Alla prima partecipazione alle Olpimpiadi, inizia con i 100 e i 200 metri, poi dopo il diploma al liceo scientifico si sposta a Genova per studiare Giurisprudenza e passa ai 400 con risultati molto promettenti prima di una microfrattura al piede. Nella primavera del 2023 riprende ad allenarsi e arrivano i progressi: dal titolo tricolore promesse al personal best di 52.61 ottenuto in maglia azzurra agli Europei U23 mentre nel maggio del 2024 si ritocca fino a 52.29. Un mese dopo è protagonista agli Europei di Roma. Con la staffetta 4x400 finisce la finale ai piedi del podio ma con il nuovo record italiano (3:23.40).

Matteo Arnaldi (tennis)

Matteo Arnaldi (tennis), nato a Sanremo il 22 febbraio 2001, è alla prima partecipazione alle Olimpiadi. La sua attuale società è il Tennis Club Genova 1893. Dal 2021 è seguito dall'ex giocatore Alessandro Petrone con cui, nell'arco di pochi anni, scala la classifica mondiale fino a spingersi sino alla posizione n° 34 (best ranking) nel giugno del 2024. Nel mezzo la vittoria di ben quattro Challenger, oltre a tanti piazzamenti di rilievo sia nei Masters 1000 sia nei tornei dello Slam, in cui vanta due ottavi di finale: uno agli US Open e l'altro al Roland Garros. L'apice della carriera lo raggiunge nel novembre del 2023, quando trionfa con l'Italia in Coppa Davis.

Silvia Avegno (pallanuoto)

Silvia Avegno (pallanuoto), nata a Genova il 15 giugno 1997, è alla prima Olimpiade. Inizia la carriera nelle fila del Rari Nantes Camogli, poi gioca con Rapallo e Sis Roma prima di trasferirsi in Spagna al CN Matarò. Un punto fermo del Setterosa, nel dicembre del 2020, a soli 23 anni, è scelta come capitano. Ha vinto un bronzo europeo e uno mondiale.

Roberta Bianconi (pallanuoto)

Roberta Bianconi (pallanuoto), nata a Rapallo l'8 luglio 1989. Ha iniziato la carriera con la RN Camogli, poi ha giocato tra Pro Recco, Bogliasco, Rapallo, Olympiakos, Orizzonte Catania, NC Milano e Css Verona. Oggi gioca nuovamente nel Rapallo ed è un'atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro. Ha vinto campionato e coppe in Italia e in Europa e ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016. Nel suo ricco palmares anche l'oro Europeo del 2012.

Ludovica Cavalli (atletica leggera)

Ludovica Cavalli (atletica leggera), nata a Genova il 20 dicembre 2000. Fino ai 13 anni gioca a calcio per l'Athletic Club di Albaro, poi scopre le piste di atletica, dal 2020 di dedica alle distanze piane. Il 2023 è l'anno in cui si rivela al grande pubblico. Nella parentesi indoor diventa la seconda azzurra di sempre sui 3000 al coperto (8:44.40) mentre in estate a Budapest, dopo un'astinenza di 30 anni, riporta l'Italia in una finale iridata dei 1500, chiudendo alle porte della top ten. Atleta dell'Aeronautica Militare, è alla prima partecipazione olimpica.

Linda Cerruti (nuoto artistico)

Linda Cerruti (nuoto artistico), nata a Savona il 7 ottobre 1993, è alla terza partecipazione alle Olimpiadi dopo Rio 2016 e Tokyo 2020 ed è un'atleta della Marina Militare. Ha iniziato la carriera nel nuoto artistico alla RN Savona e ha in bacheca una ricca collezione di argenti e bronzi mondiali ed europei. Gareggia in coppia con Lucrezia Ruggiero.

Agnese Cocchiere (pallanuoto)

Agnese Cocchiere (pallanuoto), nata a Lavagna il 4 giugno 1999, è una bogliaschina che ha iniziato con la RN Bogliasco e oggi gioca per la Sis Roma. Con la nazionale Azzurra ha conquistato il bronzo agli Europei del 2022 e ai Mondiali del 2023. Prima partecipazione alle Olimpiadi.

Alice D'Amato (ginnastica)

Alice D'Amato (ginnastica), nata a Genova il 7 febbraio 2003, ha sempre condiviso il percorso sportivo con la sorella gemella Asia. Prima di approdare alla Brixia, è maturata nella storica Società Ginnastica Andrea Doria di Genova. Ai Mondiali di Stoccarda ha fatto parte della squadra che, dopo 69 anni, ha riportato l’Italia sul podio iridato del concorso generale. Campionessa d'Europa con la Nazionale a Monaco nel 2022, alle parallele asimmetriche ad Antalya nel 2023 e sempre alle parallele e con la squadre a Rimini nel 2024, sarà a Parigi per conquistare la sua prima medaglia olimpica dopo la partecipazione a Tokyo 2020; è un'atleta delle Fiamme Oro.

Edoardo Di Somma (pallanuoto)

Edoardo Di Somma (pallanuoto), nato a Genova il 30 settembre 1996 è alla prima partecipazione alle Olimpiadi. Difensore attualmente in forza al Ferencvaros (Ungheria), ha iniziato la carriera con la Rari Nantes Bogliasco e ha superato un gravissimo incidente che avrebbe potuto, secondo i medici, compromettere il suo futuro sportivo. Ha giocato anche per Pro Recco, Sport Management e Brescia e con la nazionale ha vinto un oro e due argenti mondiali oltre a un bronzo europeo.

Andrea Fondelli (pallanuoto)

Andrea Fondelli (pallanuoto), nato a Genova il 27 febbraio 1994. Difensore che ha iniziato la carriera nella RN Camogli prima di trasferirsi alla Pro Recco, dove torna definitivamente nel 2022. Ha partecipato alle olimpiadi di Rio del 2016 e ha vinto la medaglia di bronzo con il Settebello, ha vinto anche due bronzi europei e due argenti mondiali.

Sofia Giustini (pallanuoto)

Sofia Giustini (pallanuoto), nata ad Arenzano il 28 febbraio 2003, è alla prima partecipazione alle Olimpiadi. Ha iniziato con la Rari Nantes Arenzano ma oggi gioca per il CN Sabadell in Spagna. La prima convocazione in nazionale risale al 2018 e, giovanissima, segna anche una rete. Ha già in bacheca un bronzo europeo e uno mondiale.

Camilla Moroni (arrampicata sportiva)

Camilla Moroni (arrampicata sportiva), nata a Mignanego l'8 giugno 2001, è un'atleta delle Fiamme Oro. Quasi per gioco comincia a fare le prime scalate su roccia a Finale Ligure mentre la propria attività indoor in palestra inizia a 12 anni, per poi approcciarsi al professionismo ed entrare nel giro della Nazionale. La sua specialità è la combinata, grazie a cui può esprimere al meglio i suoi punti di forza: l'esplosività e il dinamismo. Nel 2021 conquista l'argento a Mosca, diventando la prima azzurra della storia a salire su un podio mondiale nel boulder. Studentessa di Biotecnologie all'Università di Genova, è alla prima partecipazione alle Olimpiadi.

Davide Mumolo (canottaggio)

Davide Mumolo (canottaggio), nato a Genova il 19 gennaio 1994, la sua specialità è il 4 di coppia. È ormai un habitué della Nazionale senior da quello storico 2017, anno in cui fa parte dell'otto che si aggiudica la medaglia di bronzo ai Mondiali di Sarasota. Nel 2022 si cimenta nel due di coppia, prima di dare il via alla propria avventura in singolo all'inizio del 2023. Organizzato e meticoloso anche nello studio, il suo soprannome è 'Wikipedia' ed è laureato in Ingegneria Meccanica. Atleta delle Fiamme Oro, è alla prima Olimpiade, in qualità di riserva.

Luca Porro (pallavolo)

Luca Porro (pallavolo), nato a Genova il 9 maggio 2004, la pallavolo è una questione di famiglia. Classe 2004, è il mediano di tre fratelli, tutti giocatori ad alti livelli. Ha iniziato a Genova con la Colombo Volley. Dopo tre stagioni alla Tinet Prata di Pordenone tra A3 e A2, nell'estate del 2023 passa a Padova, non steccando il salto nella massima divisione. È uno schiacciatore e la sua esplosività viene notata anche da Fefè De Giorgi che, nella primavera del 2024, lo aggrega alla squadra azzurra impegnata in Nations League. Con l'Italia si distingue già nelle giovanili, conquistando due ori europei (uno U18 e l'altro U20) rispettivamente nel 2020 e nel 2022.

Alberto Razzetti (nuoto)

Alberto Razzetti (nuoto), nato a Lavagna il 2 giugno 1999, ha già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020. Ha iniziato a nuotare per il CN Sestri Levante e oggi è nelle Fiamme Gialle. 'Razzo' arriva in nazionale nel 2015 e i misti lo aiutano ad esprimere nel migliore dei modi la sua potenza. Al Settecolli del 2020 cancella il record italiano dei 200 misti firmato da Alessio Boggiatto nel 2009. Nel suo palmares luccicano due medaglie mondiali e cinque europee, tra cui l'oro ottenuto a Roma nel 2022 sui 400 misti. Nel novembre del 2023 ritocca ulteriormente il proprio record sulla distanza più breve, ottenendo il pass olimpico individuale per Parigi 2024. Ai Mondiali di Doha diventa il primo azzurro della storia a salire sul podio iridato dei 200 farfalla e il terzo italiano sul podio mondiale dei 200 misti dopo Giovanni Franceschi e Massimiliano Rosolino. Studia Ingegneria.

Chiara Rebagliati (tiro con l'arco)

Chiara Rebagliati (tiro con l'arco), nata a Savona il 23 gennaio 1997, comincia a tirare frecce intorno ai 10 anni. Atleta delle Fiamme Ore e studentessa di Giurisprudenza presso il College dell'Università dell'Insubria, è grande protagonista nel 2023 in occasione dei Giochi Europei di Cracovia, dove si mette al collo il bronzo sia nella prova individuale sia con la squadra. A Parigi 2024 vive la sua seconda esperienza olimpica dopo quella a Tokyo.

Ilaria Spirito (pallavolo)

Ilaria Spirito (pallavolo), nata ad Albisola Superiore il 20 febbraio 1994, è alla prima partecipazione olimpica. Comincia la sua avventura da libero nell'Albisola e, dopo le altre esperienze a Genova, Busto Arsizio, Roma, Casalmaggiore e Cuneo, dal 2022 fa parte del Chieri, con cui vince una Wevza Cup, una Challenge Cup e una Coppa Cev; è laureata in Scienze Motorie.

Giulia Viacava (pallanuoto)

Giulia Viacava (pallanuoto), nata a Genova il 1° settembre 1994, è alla prima partecipazione alle Olimpiadi. Ha iniziato con la pallanuoto al Bogliasco, poi ha giocato a Rapallo e Catania (dove ora milita nell'Ekipe Orizzonte). Con il Setterosa ha conquistato una medaglia di bronzo europea e una mondiale. Durante la pandemia da coronavirus decide di sfruttare gli studi infermieristici e comincia a lavorare presso un Centro di Riabilitazione per Anziani a Quinto, poi torna alla pallanuoto.

Francesca Zunino (nuoto artistico)

Francesca Zunino (nuoto artistico), nata a Savona il 13 febbraio 2000, è alla prima partecipazione alle Olimpiadi. Dopo gli inizi con la RN Savona oggi è nelle Fiamme Oro. Nel 2023 si afferma definitivamente in Nazionale, con cui conquista tre medaglie ai Giochi Europei di Cracovia e una ai Mondiali di Fukuoka, dove trova anche il tempo di conseguire a distanza la laurea in Scienze Motorie.

