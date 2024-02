Nuoto, Razzetti stacca il pass per Parigi 2024

Alberto Razzetti ha conquistato un posto nella finale dei 200 farfalla ai Mondiali di nuoto in svolgimento a Doha, in Qatar. L'azzurro ha vinto la propria semifinale in 1'55"09 grazie alla squalifica del polacco Krzysztof Chmielewski (che aveva chiuso davanti) e ottiene anche il pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024.

Mercoledì da leone per il 'razzo', che nel pomeriggio sarà impegnato prima nella finale dei 200 farfalla e mezz'ora dopo nella semifinale dei 200 misti, a cui arriva con il nono crono. Il 24enne di Sestri Levante - tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, allenato dal 2020 a Livorno da Stefano Franceschi - senza strappare, per un massimo risultato con il minimo sforzo, tocca in 2'00"14.

"Ho cercato di risparmiare qualche energia per il pomeriggio - sottolinea il vice campione europeo e primatista italiano (1'56"21) -. Sono rimasto tranquillo e ho cercato di non perdere troppo contatto dagli avversari. Non mi spaventano questi sforzi ravvicinati. Sono abituato e in grado di sostenerli, con gli allenamenti che faccio sarò prontissimo". Il più veloce al mattino è stato lo svizzero Jeremy Desplanches in 1'58"17.