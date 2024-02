Nuoto, bronzo mondiale nei 200 misti per Alberto Razzetti

Alberto Razzetti splendido bronzo ai mondiali di Doha nei 200 misti. Rimasto un po' indietro nella prima metà di gara, l'azzurro ha recuperato nella rana come da schema di gara, poi ha chiuso fortissimo, lasciandosi alle spalle non uno qualsiasi, Duncan Scott, tanto per fare un nome.

Oro per il Canada con Knox con 1'56"64, argento per lo statunitense Foster con 1'56"97, Razzetti terzo con 1'57"42.

"Sono contento, non era scontata la medaglia - le sue parole a fine gara -. Era una gara difficile, ero più rilassato rispetto a ieri. Ho cercato di dare il massimo. Non ho il dorso che avevo a Riccione a novembre ma non sempre la forma è uguale. Sto meglio di come pensavo".