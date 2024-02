Nuoto: Razzetti nella storia, primo podio italiano ai mondiali nella farfalla

L'azzurro Alberto Razzetti ha conquistato una storica medaglia d'argento nei 200 metri farfalla maschili ai mondiali di nuoto di Doha. È il fatti il primo podio per l'Italia in questa disciplina in un mondiale. Razzetti ha chiuso in 1:54.65, dietro al giapponese Tomoru Honda, oro con il crono di 1:53.88. Il bronzo è andato all'austriaco Martin Espernberger in 1:55.16.

"Sono felicissimo, ci tenevo tanto a prendere una medaglia nel delfino. Sapevo - ha detto Alberto Razzetti ai microfoni Rai Sport - che era una occasione importante e che me la potevo giocare. Ho provato a stare con Honda fino alla fine, poi negli ultimi 15 metri ne ha avuta un po' di più lui. È la mia prima medaglia in vasca lunga, sono veramente contentissimo".

Dopo lo storico argento conquistato nei 200 farfalla, Alberto Razzetti ha raggiunto l'accesso anche nella finale dei 200 misti ai Mondiali di Nuoto di Doha, che si disputerà giovedì 15 febbraio. L'azzurro ha chiuso la seconda semifinale con il crono di 1'58"21 con il quinto tempo generale.

Altra medaglia d'argento per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Doha. Dopo quello di Razzetti è arrivata anche quella di Nicolò Martinenghi nei 50 metri rana. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 26.39 dietro all'australiano Sam Williamson con 26.32. Bronzo allo statunitense Nic Fink in 26.49. Il britannico Adam Peaty è solo quarto mentre l'altro azzurro Simone Cerasuolo chiude in sesta posizione.

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha con il tempo di 7:42.98. L'azzurro che era in testa fino alla penultima vasca è stato superato nel finale dall'irlandese Daniel Wiffen, oro in 7:40.94, e dall'australiano Elijah Winnington argento in 7:42.95. Per Paltrinieri è il nono podio al mondiale in carriera. L'altro azzurro Luca De Tullio ha chiuso in settima posizione.