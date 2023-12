Europei di nuoto, oro e due argenti per Alberto Razzetti

Storica pioggia di medaglie d'oro per l'Italia nella sesta e ultima giornata degli Europei 2023 di nuoto in vasca corta a Otopeni, in Romania. Chiusura da record per gli azzurri, che mai avevano conquistato sei ori in una sola giornata di gara.

Gradino più alto del podio per Nicolò Martinenghi (50 rana, 25"66), Lorenzo Mora (200 dorso, 1'48"43 nuovo record italiano), Simona Quadarella (400 stile, 3'59"50), Alberto Razzetti (400 misti, 3'57"01 record dei Campionati) e Benedetta Pilato (50 rana, 28"86, record dei Campionati), quindi l'oro con la staffetta 4x50 mista ancora con Mora, Martinenghi, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini (1'36"58).

Senza dimenticare le altre medaglie di giornata, l'argento di Simone Cerasuolo (50 rana) e Alessandro Miressi (100 stile) e il bronzo di Nocentini (50 rana). L'Italia chiude la rassegna continentale con 22 medaglie (7 ori, 12 argenti e 3 bronzi), alle spalle della Gran Bretagna (22 in totale, 9-8-6), e davanti alla Francia (22, 7-10-6).

Razzetti d'oro

Un passo insostenibile per gli avversari, in primis per il britannico Duncan Scott, favorito della vigilia, che si deve accontentare di un argento a oltre tre secondi. Alberto Razzetti fa saltare il banco e, dopo l'argento nei 200 farfalla e nei 200 misti, proprio alle spalle dell'inglese, mette la corona di re dei 400 misti e demolisce record italiano e primato della manifestazione (prec. 3'57"27 del magiaro Laszlo Cseh).

Il 24enne di Genova nuota in 3'57"01, che cancella il 3'59"57 per il quarto posto ai Mondiali di Abu Dhabi 2021, con frazioni da 53"82, 1'02"67, 1'07"06 e 54"46. Il bronzo è del greco Apostolos Papastamos in 4'05"19. "Questa mattina ho conservato energie durante le batterie, per cercare il tempone in finale - dichiara Razzo, preparato da due stagioni a Livorno da Stefano Franceschi -. Ovviamente sono felicissimo dell'oro e di tutte queste medaglie mie e della squadra. Mi dispiace solo di non essere sceso sotto i 3'57, sarà per un'altra volta".