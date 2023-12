Europei di nuoto, avanti i portacolori della Liguria Carraro e Razzetti

Un'Italnuoto quasi perfetta nella terza sessione di batterie ai 22esimi campionati europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania, fino al 10 dicembre.

Alberto Razzetti ha conquistato il pass per la semifinale dei 200 misti e passa avanti anche nei 200 farfalla. Il 24enne di Lavagna, bronzo europeo in carica e primatista italiano nei 200 misti (1'51"54) chiude in 1'57"19, accelerando solo nell'ultimo venticinque (13"94).

Razzetti, venti minuti dopo, passa avanti anche nei 200 farfalla, in cui è campione continentale uscente: nono riscontro cronometrico in 1'56"55.

Ventotto centesimi e due posti dividono la primatista italiana (2'19"17) Francesca Fangio e Martina Carraro che accedono al turno successivo dei 200 rana. La 30enne di Genova tocca in 2'23"26 per il tredicesimo tempo.