Niccolò Canepa primo pilota italiano a conquistare il Masters of Endurance

Il pilota di moto genovese Niccolò Canepa entra nella storia come primo italiano a conquistare il Masters of Endurance, ovvero la vittoria in tutte e tre le classiche da 24 ore.

"Vincitori della Spa 24 ore. Che sensazione - commenta raggiante il pilota - vincere questa gara incredibile. Mi sento così felice ed emozionato di vincere 24 ore dopo alcuni anni. Un enorme grazie a tutte le persone coinvolte, alla famiglia Yart e ovviamente ai miei compagni di squadra Marvin Fritz e Karel Hanika".

"Vincere tutte e 3 le 24 ore, Le Mans 24 ore, il Bol d'Or e ora la Spa 24 ore, è un grande traguardo della mia carriera", conclude il pilota genovese.

Dopo la vittoria del Campionato del Mondo Endurance 2017 e il secondo posto nel 2018, Niccolò è passato al Team Yart (Yamaha Austria Racing Team) per la stagione 2019 e dopo un quarto posto finale, è stato riconfermato per le stagioni seguenti.