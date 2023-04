Cancellato il murale dedicato a Gianluca Vialli al Molo dell'amicizia

È stato cancellato da ignoti nella notte il murale dedicato a Gianluca Vialli, al Molo dell'amicizia, ai giardini di Quinto.

A riferirlo, la pagina Facebook "Roberto Mancini & Gianluca Vialli - I Gemelli del Gol" che ha postato una pagina del prima, con i colori blucerchiati e gli omaggi al calciatore scomparso a inizio anno, e del dopo, dove rimane solo cemento grigio.

Il Molo dell'amicizia era diventato famoso non solo tra i genovesi, ma anche tra tutti coloro che hanno visto il docufilm "La bella stagione": "È un luogo dove non solo sono presenti sciarpe blucerchiate - spiegano gli amministratori della pagina Facebook - ma anche di molte altre squadre italiane, e dovrebbe essere un luogo che unisce tutte le tifoserie e tutte le persone in generale, soprattutto per ricordare e onorare una grande persona che purtroppo ci ha lasciato troppo presto".

Anche la pagina social del Molo dell'amicizia ha scelto di commentare il gesto a suo modo, pubblicando una foto del murale prima della sua cancellazione, con la spiegazione: "Ci scrivete, sappiamo, ma questa è una pagina che ostenta colore, passione e gioia di vivere esattamente come il nostro amato, non diamo spazio a chi è grigio dentro e cerca di manifestarlo anche fuori. Avanti più colorati di prima".

Tanti i commenti dei tifosi indignati ma volenterosi: "Facciamo vedere quale è il nostro stile e rendiamolo ancor più bello di prima, perché la nostra non è una gara, ma un ricordo a un campione".