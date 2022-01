Morto Gianni di Marzio: allenò anche il Genoa tra gli anni '70 e '80

Lutto nel mondo del calcio: è mancato oggi, sabato 22 gennaio, Gianni di Marzio, allenatore, dirigente sportivo e commentatore televisivo.

Di Marzio, che aveva 82 anni, era famoso per aver portato il Catanzaro in serie A nel 1975, ma soprattutto per essere stato allenatore del Napoli dal '77 al '79, scoprendo Diego Maradona in Argentina e segnalandolo al presidente Corrado Ferlaino. Ma allora non se ne fece niente a a causa della chiusura delle frontiere al mercato, e il "Pibe de oro" arrivò a Napoli poi negli anni '80. Si può dire comunque che Di Marzio fu davvero il primo a scoprire il talento di un giovanissimo Maradona, con cui rimase sempre in buoni rapporti pur non allenandolo mai. Anche Gianluca Di Marzio, il figlio, giornalista Sky, ricorda il padre su Twitter dicendo: "E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego".

E forse non tutti lo ricordano, ma Di Marzio aveva anche allenato il Genoa tra il 1979 e il 1980, quando la squadra era in serie B: una breve avventura prima di passare poi al Lecce.

Durante la sua carriera Di Marzio ha ricevuto numerosi riconoscimenti: per due volte il premio Seminatore d'oro, assegnato al migliore allenatore della stagione di ogni categoria e che successivamente ha preso il nome di Panchina d'oro: il primo gli venne consegnato per l'annata 1971-1972 con la Nocerina in serie C e il secondo come allenatore del Catanzaro in serie B nell'anno 1975-1976. Il 4 giugno 2015 ritirò ad Amalfi il Premio Saraceno nell'ambito della kermesse Football Leader, organizzata dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio.