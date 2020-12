Monza-Entella 5-0: "manita" brianzola, notte fonda per la Virtus che va in ritiro

Ancora una sconfitta per l'Entella, travolta 5-0 dal Monza e sempre più ultima in classifica. Zero vittorie in 12 gare e solo 5 punti, la zona salvezza è a 7 lunghezze, i playout a 4. La società ha comunicato che la squadra andrà in ritiro fino a data da destinarsi.

La prima occasione capita alla formazione di Chiavari con Koutsoupias che calcia alto all'altezza del dischetto del rigore su assist di Brunori, poi passa in vantaggio il Monza con un colpo di testa di Boateng e ancora l'ex Milan raddoppia al 28' con un'altra incornata su sviluppi di corner.

Nella ripresa tentativo di reazione dell'Entella con una punizione di Paolucci e un tentativo rimpallato di Brunori, poi dilagano i brianzoli che calano il tris con l'ex Dany Mota e trovano altri due goal con il neoentrato Sampirisi, a segno con un destro a giro e con un bel diagonale di sinistra.

IL TABELLINO

MONZA-ENTELLA 5-0

Reti: 9′ e 28′ Boateng, 72′ Mota, 81′ e 89' Sampirisi

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati (84' Lepore), Bettella, Bellusci, Carlos Augusto (80' Sampirisi); Armellino, Fossati, Barillà; Mota (80' Maric), Gytkjaer, Boateng (68′ Frattesi). All. Brocchi.

Entella (4-3-1-2): Russo; Coppolaro (60′ Crimi), Pellizzer, Chiosa, Costa (84' Pavic); Settembrini (60′ Toscano), Paolucci, Koutsoupias (76' Mancosu); Schenetti (60′ Cardoselli); Brunori, De Luca. All. Vivarini.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Note: ammoniti Settembrini, Bellusci e Chiosa.