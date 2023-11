Si chiudono con una festa i campionati del mondo di danza sportiva paralimpica

Emozioni, passione, musica, socialità e danze spettacolari. Allo Stadium della Fiumara di Genova si sono chiusi in bellezza i campionati del mondo di danza sportiva paralimpica. Dopo la cerimonia di premiazione delle ultime medaglie si è scatenata la festa sulla pista con tutti gli atleti partecipanti a ballare al ritmo della musica.

"Una manifestazione meravigliosa - commenta l'assessore allo Sport della Regione, Simona Ferro -, siamo onorati di aver ospitato un evento di questo livello, davvero la Liguria al centro del mondo. Qui si respira vita, si respira energia. Vedere questi ragazzi, le loro lacrime, il piacere di incontrarsi oltre la competizione in una disciplina che unisce agonismo, elasticità e senso del ritmo. Ci stiamo abituando a questi eventi, dopo Ocean Race l'anno prossimo sarà la volta di Genova capitale europea dello sport e nel 2025 la Liguria sarà Regione europea dello sport".

"È una manifestazione che ha avuto un successo enorme - dichiara il vicepresidente del Comitato paralimpico della Liguria Dario Della Gatta -. Vedere le tribune piene di ragazzi dell'università e degli istituti superiori è motivo di orgoglio. C'è stata una grande organizzazione, per noi del Comitato paralimpico è motivo di orgoglio per una manifestazione che ha visto coinvolti quattro continenti, rappresentanti da 30 nazioni, oltre 300 partecipanti tra atleti e accompagnatori, un qualcosa di bellissimo in uno dei luoghi più belli e attrezzati per eventi di questo tipo. Come Comitato Paralimpico siamo solamente un po' dispiaciuti che il Comune di Genova non abbia aderito alla nostra manifestazione se non con un patrocinio, seppur encomiabile sotto questo punto di vista. Ringraziamo Regione Liguria e la presidenza del Consiglio dei ministri. Il comitato paralimpico cresce, i nostri atleti crescono e portiamo avanti il nome della Liguria" conclude Della Gatta.

"Un bilancio eccellente, inaspettato. Abbiamo avuto tante delegazioni presenti - ricorda Michelangelo Buonarrivo, presidente regionale Federazione italiana Danza sportiva -: dagli Stati Uniti al Messico, dal Brasile al Giappone passando per Kazakistan, Taipei, Filippine e Ucraina. Si tratta di una competizione a numero chiuso che vede la partecipazione dei primi due atleti delle proprie nazioni per ogni disciplina, questo aggiunge valore al livello della manifestazione. Come organizzazione abbiamo avuto un grande riscontro da parte di tutte le delegazioni. Un'organizzazione che non ha nulla da invidiare ai grandi eventi. La Liguria al centro del mondo. Abbiamo festeggiato anche il titolo conquistato nelle danze Standard da Laura Del Sere e Andrea Barberis, una vittoria storica perché mai nessuno in Italia prima era riuscito a conquistare la medaglia d'oro in questa specialità".

"Felicissimi di essere tornati a Genova - dice Camila Rodrigues, manager della World Para Dance Sport -, è stata una manifestazione stupenda, tutte le squadre sono state felici di aver partecipato a questo evento organizzato perfettamente. Manifestazioni come queste aiutano a promuovere lo sport e far crescere il movimento avvicinando nuovi atleti. Lo sport permette inclusione, socialità e poi ballare dà tanta felicità. Il sogno nel cassetto? Entrare nel programma dei Giochi Paralimpici".