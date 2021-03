Milano-Sanremo 2021, vince Jasper Stuyven. Primo italiano Sonny Colbrelli, ottavo

La "classicissima" ha riproposto il percorso classico, eccezion fatta per il passaggio dal passo del Turchino, che non è percorribile per una frana, motivo per cui nella giornata della corsa è andato anche in scena un flash mob di protesta a Rossiglione

Sabato 20 marzo è andata in scena la "classicissima" Milano-Sanremo, vinta da Jasper Stuyven della Trek Seafredo.

Il ciclista belga si è imposto chiudendo i 299 chilometri di percorso in 6 ore 38'06", secondo posto nella volata finale per Caleb Ewan, poi a seguire terzo posto per il campione in carica Wout van Aert, quarto per Peter Sagan e quinto per Mathieu van der Poel. Primo tra gli italiani Sonny Colbrelli che si è piazzato in ottava posizione.

Il vincitore della corsa ha commentato ai microfoni di Rai Sport: «Non ho ancora realizzato di aver vinto la Milano-Sanremo, negli ultimi metri prima dell'arrivo sono partito con lo sprint e ho dato tutto, avevo pochissimo nelle gambe ma è andata bene. Dopo la discesa del Poggio ho visto che c'erano molti velocisti e ho detto, provo l'all in, o tutto o niente, e sono riuscito a vincere. Non c'era nulla di programmato, soltanto istinto e la lettura della corsa. Non riesco a trovare le parole, probabilmente mi renderò conto di aver vinto domani».

La "classicissima" ha riproposto il percorso classico, eccezion fatta per il passaggio dal passo del Turchino, che non è percorribile per una frana, motivo per cui nella giornata della corsa è andato anche in scena un flash mob di protesta a Rossiglione, in piazza sono state schierate decine di biciclette da corsa d’epoca. «Si metta mano al più presto alla messa in sicurezza del movimento franoso - ha commentato il sindaco Katia Piccardo - la prossima edizione vogliamo tornare ad essere protagonisti anche noi della Milano-Sanremo» conclude il sindaco.