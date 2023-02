Milano-Sanremo 2023: da dove passa quest'anno, le modifiche al percorso

La Milano-Sanremo quest'anno non partirà da Milano. O meglio, la Classicissima in programma il 18 marzo partirà da Abbiategrasso per poi concludersi sul tradizionale traguardo di via Roma a Sanremo, dopo 294 km e il passaggio tradizionale per il ponente della provincia di Genova.

Il percorso nel dettaglio

La 114esima edizione della "Classicissima" parte dunque con una novità, ovvero l'inizio da Abbiategrasso e dopo aver percorso circa 30 km di strade pianeggianti ai margini del Ticino rientra nel percorso classico a Pavia. Da lì si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il passo del Turchino e Masone (dove verrà dedicata una piazza a Candido Cannavò, storico inviato della Gazzetta dello Sport che proprio lì si posizionava per seguire la corsa). Si scende poi su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Arenzano, Cogoleto, Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

Il percorso sul sito della Milano-Sanremo:

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

Perché per la prima volta nella storia non si parte da Milano

Ma perché quest'anno - per la prima volta nella storia - la Classicissima non partirà da Milano? Lo svela MilanoToday: sembra che la decisione sia arrivata per problemi organizzativi perché il giorno dopo Milano ospiterà già la corsa Stramilano. Due eventi così impattanti in due giorni, pare anche per l'assenza di agenti di polizia locale, sarebbero stati troppo difficili da reggere. Così si cambia, ma solo per i primi 30 km.