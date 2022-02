La Milano-Sanremo torna all'antico, svelato il percorso 2022

Sabato 19 marzo 2022 si correrà la 'classicissima' di primavera del ciclismo, la Milano-Sanremo. Gli organizzatori devono ancora ufficializzare il percorso, ma l'assessore regionale Gianni Berrino ha anticipato che sarà quello tradizionale, ovvero attraverso le tre province liguri, Genova, Savona e Imperia.

Negli ultimi due anni infatti la corsa era stata modificata a causa dell'impossibilità di transitare dal passo del Turchino a causa di una frana. Ora la strada è aperta, anche se a una sola corsia, dunque percorribile anche dai corridori. Una volta scesi a Voltri, i ciclisti proseguiranno sull'Aurelia verso ponente fino al passaggio sui tre Capi prima di Cipressa e Poggio e arrivo in via Roma.

Il capogruppo regionale della Lega, Stefano Mai, ha colto la palla al balzo per chiedere che, attraverso la Milano-Sanremo, venga ricordato il campione di Celle Ligure, Giuseppe Olmo. "Il tracciato della Milano-Sanremo, come da tradizione, tornerà a passare a Varazze e Celle Ligure - dichiara Mai -. Siamo felici che la 'Classicissima' toccherà anche la riviera savonese. Inoltre quest'anno, grazie all'impegno della Lega e dopo 7 anni di assenza, ritornerà in Liguria il Giro d'Italia".

"Purtroppo - prosegue Mai - non c'è stata la possibilità di prevedere una tappa anche in provincia di Savona per onorare, a 30 anni dalla sua scomparsa, il grande campione e imprenditore cellese Giuseppe Olmo, che vinse la medaglia d'oro olimpica nel 1932, due Milano-Sanremo e venti tappe del Giro d'Italia. Una buona occasione, quindi, per ricordarlo attraverso la Milano-Sanremo del prossimo 19 marzo. Chiederemo ai responsabili di Rcs che venga ricordato questo grande campione ligure al passaggio nella provincia di Savona", conclude il capogruppo regionale della Lega.