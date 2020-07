Milano-Sanremo inedita, percorso modificato dopo la protesta dei sindaci

La Milano-Sanremo edizione 2020 non passerà alla storia solo per la data inedita, sabato 8 agosto, fissata dopo lo slittamento a causa dell'emergenza sanitaria, ma anche per il percorso. La presa di posizione di 13 sindaci del savonese è arrivata fino in fondo e la corsa non transiterà dalla provincia di Savona e da quella di Genova.

A pesare sono stati i problemi alla viabilità e il cluster di coronavirus, che hanno spinto i 13 sindaci a chiedere 600 steward per assicurare il distanziamento sociale durante il passaggio della Classica di ciclismo. L'organizzazione della corsa, Rcs Sport/La Gazzetta dello Sport, ha deciso così di modificare il percorso.

La corsa entrerà in Liguria dal Piemonte attraverso il colle di Nava, poi picchiata fino a Imperia attraverso Cesio, Chiusanico e Pontedassio. Il finale resta invariato con la Cipressa a 22 km dal traguardo e poi il Poggio, fino al consueto arrivo in via Roma.

A dolersi per le modifiche al tracciato non sono solo gli appassionati di ciclismo delle province di Genova e Savona, ma anche tutti coloro che vedono nella Classicissima anche una vetrina importante per il territorio, considerando le televisioni di quasi 200 Paesi al seguito della corsa.