Milano-Sanremo 2024, Van der Poel punta al bis in maglia iridata

Intorno alle 13 l'ingresso dei primi corridori nel territorio della città metropolitana di Genova e un'ora più tardi il congedo, per attraversare la provincia di Savona, e quindi puntare al traguardo di via Roma. Dopo che con il Trofeo Laigueglia si è aperto il calendario professionistico di ciclismo in Italia, cresce l'attesa per la Milano-Sanremo, che si correrà sabato 16 marzo 2024.

Al via ci sarà anche, in maglia iridata, il trionfatore dell'ultima edizione, Mathieu Van der Poel, che lo scorso anno aveva commentato, dicendo: "una vittoria speciale in una gara speciale, un traguardo su cui tutti vogliono trionfare". Alle sue spalle si erano piazzati Filippo Ganna, Wout Van Aert e Tadej Pogacar, non certo tre sconosciuti. L'ultima vittoria italiana risale al 2018 con Vincenzo Nibali.

Il percorso

La Milano-Sanremo 2024 parte da Pavia e dopo aver percorso circa 44 km di strade pianeggianti a cavallo del Ticino rientra nel percorso classico a Casteggio. Da lì si ripercorre ancora una volta la strada, che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia.

Ultimi km Milano-Sanremo

A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sull'Aurelia.

A 9 km dall'arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell'8% nel tratto, che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all'immissione nella statale Aurelia.

La salita del Poggio e la successiva discesa si sono rivelate decisive negli ultimi anni per il successo finale e anche quest'anno è legittimo attendersi che andrà così, nella speranza che sia di nuovo un italiano a tagliare per primo il traguardo.