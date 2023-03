Milano-Sanremo, modifiche alla viabilità e orari della corsa

Venerdì 17 marzo alle ore 16.30 presso il Castello Visconteo di Abbiategrasso si terrà la presentazione delle squadre, che sabato 18 marzo 2023 parteciperanno alla Milano-Sanremo. Nel frattempo il Comune di Genova ha fornito i dettagli delle modifiche alla viabilità previste.

Nella zona di Voltri, sabato 18 marzo dalle ore 12.30 alle 15.10, e comunque fino a eventuale nuova disposizione, per il tempo necessario al passaggio della carovana della gara ciclistica è istituito il divieto di circolazione (esclusi veicoli impegnati nella manifestazione) in via Ovada, via Lemerle, via Don Verità (ponte sul fiume Leira), via Camozzini e via Rubens.

Dalle 6 alle 17 è istituito anche il divieto di sosta e fermata in: via Ovada (tratto a monte del cimitero di Voltri), via Lemerle (tratto a senso unico tra crocevia con via Buffa e via Don Verità/ponte sul fiume Leira), via Camozzini (tratto tra intersezione con via L.M. D'Albertis e piazza Odicini e tratto tra intersezione con via delle Fabbriche e via Romana di Voltri).

In base alla cronotabella che indica gli orari dei passaggi, i corridori dovrebbero attraversare il territorio della città metropolitana tra le 13.10 e le 14.24. Il percorso di 294 km prevede il passaggio da Rossiglione, Campo Ligure, Masone, passo del Turchino, Mele, Voltri, Arenzano e Cogoleto.

Lo scorso anno a trionfare fu Matej Mohoric, avvantaggiatosi lungo la discesa del Poggio grazie alle sue abilità di guida. L'ultima vittoria italiana risale al 2018 con Vincenzo Nibali, che da quest'anno non è più in gruppo, avendo abbandonato la carriera su strada per dedicarsi alla mountain bike.