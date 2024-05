Milan-Genoa 3-3, pari spettacolo a San Siro

Ancora una grande bloccata sul pari dal Genoa che va due volte in vantaggio, subisce in entrambi i casi il pari, va sotto colpito da Giroud ma trova il modo per rimettere tutto in equilibrio con Retegui nel finale

Milan-Genoa 3-3, la cronaca

Gilardino perde Gudmundsson e in attacco schiera Ekuban con Retegui, per il resto confermata la squadra che ha battuto il Cagliari con il solo cambio di Spence al posto di Sabelli a destra.

Il Grifone parte forte e al 3' si procura un calcio di rigore per fallo di Tomori su Vogliacco, dal dischetto va Retegui che batte Sportiello e torna a gioire dopo un periodo di appannamento. La risposta del Diavolo non si da attendere, dieci minuti più tardi Pulisic sembra battere Martinez ma il pallone si schianta sul palo, poi è Vasquez a fermare Chukwueze che avrebbe avuto un autostrada verso la porta rossoblu. Poi è ancora Genoa con Ekuban che fa da sponda per Frendrup, il centrocampista prova di nuovo il destro a giro come con il Cagliari ma questa volta non inquadra la porta, poco dopo sale in cattedra Martinez con un doppio intervento salva porta prima su Pulisic e poi su Theo Hernendez. La spinta rossonera porta al pareggio di Florenzi che poco prima del duplice fischio insacca su assist di Chukwueze.

Il copione del primo tempo si ripete nella ripresa, passano infatti solo tre minuti e il Grifone rimette la testa avanti questa volta con Ekuban che sale in cielo a superare gli avversari e mette in rete. Il Milan di nuovo sotto nel punteggio si ributta in avanti e al 69' rischia grosso con Giroud che mette a lato una facile occasione. E' il preludio alla rimonta rossonera con al 72' il colpo di testa di Gabbia direttamente da azione da calcio d'angolo e al 76' la zampata di Giroud con controllo al Var che convalida dopo un presunto fuorigioco. Il Genoa non muore mai e nonostante i colpi subiti, in cassa e colpisce ancora ed è Retegui , servito da Thorsby, a zittire San Siro per il 3-3 finale arrivato a cinque minuti dalla fine

Milan-Genoa 3-3, il tabellino

Marcatori: 5' Retegui (rig), 45' Florenzi, 49' Ekuban, 72' Gabbia, 75' Giroud 87' Retegui

Milan (4-2-3-1) Sportiello, Florenzi (80' Kalulu), Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (80' Adli), Rejinders; Chukwueze, Pulisic, Leao (67' Okafor); Giroud

Genoa (3-5-2) Martinez, Vogliacco (86' Cittadini), De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj (74' Strootman), Thorsby, Martin (74' Haps); Ekuban (86' Papadopoulos), Retegui

Note: ammoniti: Rejinders