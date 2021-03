Un altro anno senza la Mezza maratona di Genova

La Podistica Peralto, organizzatrice della Mezza Maratona Internazionale di Genova, nel rispetto delle disposizioni anti pandemia e in accordo con le istituzioni e gli sponsor, ha deciso di rinviare al 2022 l'edizione che era prevista per il 18 aprile 2021.

La decisione, seppur sofferta, vuole rispecchiare anche in questo momento lo spirito della società del presidente Mauro Semonella che da ben 15 anni organizza questo evento con lo spirito di offrire la miglior immagine possibile della città ai partecipanti che arrivano da ogni parte d’Italia e del mondo e di creare uno splendido momento di festa per il territorio e per i partecipanti tutti, compresi anche tutti i volontari senza i quali l’evento non potrebbe avere il successo che da sempre riscuote.

Pertanto essendo tutto ciò fortemente limitato dal momento che si sta vivendo, la decisione di darsi un arrivederci al 2022 diventa inevitabile. Tutti i diritti acquisiti dagli iscritti saranno assolutamente salvaguardati nell’ottica della prossima edizione con la certezza che sarà una favolosa occasione di ritrovarci con un rinnovato spirito sportivo e di divertimento.