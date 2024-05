Mondiali di atletica paralimpica a Tokio: convocato il genovese Tonetto

C'è anche il genovese Lorenzo Tonetto tra i convocati azzurri che prenderanno parte ai Campionati mondiali di atletica paralimpica che si svolgeranno a Kobe, in Giappone, dal 17 al 25 maggio. Tonetto sarà in gara giovedì 23 maggio (ore 17 locali) nel disco F64. L'atleta ligure andrà alla ricerca di una prestazione convincente dopo l'ottavo posto conquistato ai Campionati mondiali di Dubai nel 2019.

"Sono onorato per la convocazione, cercherò di sfruttare al massimo questa opportunità, che arriva dopo grande impegno e dedizione. Ringrazio la Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), il direttore tecnico Orazio Scarpa, il tecnico responsabile Francesco La Versa per la fantastica occasione offerta, nonché tutte le persone e i professionisti che mi hanno accompagnato in questo percorso fino a oggi" ha commentato Tonetto.

Chi è Lorenzo Tonetto

Lorenzo Tonetto è nato a Genova il 18 agosto 1974. Ha iniziato a praticare l'atletica leggera, specializzandosi nei lanci, presso l'Associazione Amatori Atletica, per poi passare, nel 2013, nelle file della Società Sportiva Trionfo Ligure. Nel 2016 è stato vittima di un incidente automobilistico che ha costretto i medici ad amputargli la gamba destra.

Nel 2019 è tornato in pedana, sempre con i colori del Trionfo Ligure, gareggiando nel lancio del disco nella categoria F64. Quello stesso anno ha conquistato l'ottava posizione ai mondiali paralimpici di Dubai, mentre nel 2021 ha raggiunto il sesto posto agli europei paralimpici di Bydgoszcz.

