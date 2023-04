Lorenzo Sommariva campione italiano di snowboardcross

Lorenzo Sommariva, originario di Genova ma da anni residente a Chamois, in Valle d'Aosta, è stato incoronato campione italiano di snowboardcross a Moena/Passo San Pellegrino (Trento). L'alpino del Centro sportivo esercito si è aggiudicato l'oro negli assoluti, precedendo in finale il ceco Krystof Choura e l'italiano Matteo Menconi.

Quarto posto per lo statunitense Boden Gerry; in quinta posizione ancora l'Italia con Luca Abbati. Settimo e ottavo posto per Michele Godino e Niccolò Colturi (Cse); decimo Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB); 16esimo Federico Casi (Sc Crammont MB); 42esimo Lorenzo Forlin (Aosta Snowboard club); 49esimo Riccardo Carrozzino (Snow Team Courmayeur).

Al femminile, successo della poliziotta bergamasca Sofia Belingheri, che precede due juniores, la trentina Sofia Broblechner e la corregionale Marika Savoldelli. Al quinto posto, quarta ai tricolore, Francesca Gallina (Cse); ottava Margherita Gal (Aosta Snowboard club).