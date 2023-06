Inaugurato il nuovo campo da hockey del Lagaccio

Nuovo look per il manto erboso del campo di hockey su prato “Giorgio Arnaldi” del Lagaccio, inaugurato ufficialmente martedì 20 giugno alla presenza tra gli altri del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi, dell’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi, del presidente della Fih – Federazione Italiana Hockey – Sergio Mignardi e del presidente della Hockey Club Superba Federico Pinna.

Originariamente i lavori - dell'importo di circa 150mila euro - dovevano concludersi prima, ma hanno subito ritardi all'avvio legati all'autorizzazione paesaggistica, e poi durante la rimozione del manto sono spuntati altri imprevisti: insomma, l'ultima data di consegna era prevista il 22 marzo, ma poi è slittata ancora.

I lavori di rifacimento del campo, finanziati dal Comune di Genova, hanno visto la rimozione e sostituzione completa della canaletta perimetrale con un manufatto moderno e specifico per l’hockey su prato, con una sezione laterale appositamente realizzata per l’inserimento del manto in modo da ottenere un perfetto e duraturo tensionamento dello stesso.

Anche il fondo del campo è stato movimentato e livellato secondo le nuove quote e pendenze, mediante un’operazione volta a ottenere planarità e pendenza a norma del regolamento federale: il piano ottenuto ha consentito la corretta messa in opera di un moderno sottotappeto in gomma.

"Una bella giornata per festeggiare l’inaugurazione del nuovo campo da hockey “Giorgio Arnaldi” – dichiara il vicesindaco Pietro Piciocchi – un’altra bellissima realizzazione in vista di Genova Capitale europea dello Sport 2024 e l’ennesima dimostrazione dell’importante lavoro che stiamo facendo a livello infrastrutturale, sportivo e non".

"Realizziamo un altro importante obiettivo e l’impiantistica sportiva della nostra città compie così un ulteriore upgrade in vista di Genova Capitale europea dello Sport 2024 – commenta l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi – Inauguriamo un manto erboso di ultimissima generazione che aiuterà le squadre genovesi e liguri ad affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione. Qui si prepareranno e affronteranno le loro partite sia compagini che figureranno nel massimo campionato di categoria sia altre che stanno vedendo crescere il settore giovanile in maniera esponenziale anno dopo anno. Si tratta quindi di sostegno concreto indirizzato allo sviluppo di una disciplina, l'hockey, che vanta eccellenze e vivai di calibro nazionale".