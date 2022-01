Cus Genova, Federica Baldini seconda al cross di Imperia

Al via la stagione agonistica di atletica leggera per il Cus Genova con impegni tra Marina di Carrara, Parma e Imperia. Presso la città ligure è cominciato il Campionato Societario Ligure di Cross con una Federica Baldini in grande spolvero. Ferme causa covid invece la Serie A di rugby, la Serie B di volley e la Serie C Silver di pallacanestro.

Atletica leggera

Inizio di stagione agonistica per i Biancorossi dell’atletica leggera, impegnati in due meeting indoor e nella prima prova del Campionato Societario Ligure di campestre. Presso l’impianto al coperto di Marina di Carrara (pista di 160 m) nella giornata di sabato Dario Fornaca (categoria Promesse), dopo aver vinto la batteria di qualificazione dei 50 metri con 6"35, conquista il secondo posto nella finale numero due migliorandosi con un crono di 6"32 che, nel computo finale dei finalisti, gli vale il quinto posto. Francesco Ghio, sempre della categoria Under 23, vince la propria batteria con il tempo di 6"33 senza prendere parte alla finale. Negli 800 m la junior Elena Ghigliotti è terza con 2'31"97.

Nella giornata di domenica grande agonismo sui sentieri sterrati del Parco Urbano di Imperia, dove si è disputata la prima prova del Campionato Ligure di Cross per team. Al termine degli 8 km assoluti Federica Baldini è seconda all’arrivo con il tempo di 31'31" dopo aver condiviso agonisticamente i primi km di gara con la vincitrice Alice Franceschini della Duferco Spezia. Emanuele Ferrari terzo tra gli Juniores (29'21" dopo 8 km), quarto e sesto rispettivamente i pari età Pietro Calcagno e Filippo Scudieri. Sempre domenica al Meeting Indoor di Parma esordio come allieva della giovane Emma Barnieri, classe 2006, terza nella finale di categoria sui 50 hs con il crono di 8"24 dopo aver corso in batteria in 8"17.

Questa la dichiarazione nel post gara di Federica Baldini: "Domenica è stata la mia prima esperienza nel cross lungo di 8 km. Di solito per quanto riguarda questa tipologia di gare mi schiero nel cross corto. Sicuramente gara che rispecchia più le mie caratteristiche! In questo momento sono nel pieno della preparazione e mi sento molto bene, abbastanza in forma insomma. Adesso farò anche qualche garetta indoor e vediamo un po’ come andrà il resto dell’inverno. Tutto, comunque, per una preparazione concreta per la stagione outdoor".

Rugby

La Federazione Italiana Rugby ha deliberato la sospensione dell’attività fino al 30 gennaio 2022 a causa della situazione covid. "La Fir ha deliberato la sospensione con effetto immediato e sino a domenica 30 gennaio 2022 inclusa", si legge sul comunicato ufficiale, "di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale ad eccezione del Peroni TOP10 e della Coppa Italia". "La determinazione intende rappresentare un’azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati», si legge, «e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese". Qui risultati e classifica.

Pallavolo

"La Federazione Italiana Pallavolo", si legge sul sito della Federazione Volley, "valutata la situazione dell’attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha stabilito il rinvio delle prossime due giornate dei campionati nazionali di Serie B". Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

"Il Consiglio Direttivo Regionale convocato in data odierna, valutata attentamente la situazione pandemica in atto, considerato l’esponenziale aumento dei contagi degli ultimi giorni e le norme in materia di quarantena attualmente in vigore, comunica il rinvio di tutte le partite, compresi i recuperi, di tutti i Campionati Maschili e Femminili Senior e Giovanili di competenza regionale, a calendario nel periodo dal 13 al 23 gennaio 2022 compreso". Così si legge nel comunicato del Comitato Regionale Liguria della FIP. Qui risultati e classifica.