Giro della Lunigiana, modifiche al traffico per la tappa Portofino-Chiavari

Venerdì 1 settembre 2023 verrà sospesa la circolazione sulla strada statale 225 della Fontanabuona per il passaggio della seconda tappa Portofino - Chiavari del Giro della Lunigiana, corsa ciclistica a tappe, riservata alla categoria juniores.

La perla del Tigullio accoglie nuovamente le stelle del ciclismo giovanile per una frazione movimentata nella prima parte e favorevole a corridori più veloci nella seconda. Le insidie altimetriche sono concentrate infatti tutte nei primi 46 km con le ascese di Ruta di Camogli, Colle Caprile e il gpm di prima categoria del passo del Portello, 15 km al 5.9%. Superato il gpm sarà tutta discesa e pianura fino a Chiavari, che ospiterà 'La corsa dei futuri campioni' per la prima volta.

Il via è fissato per le 10.30, mentre l'arrivo dovrebbe avvenire tra le 12.50 e le 13.05 a seconda della media oraria tenuta dai corridori. Il transito al passo del Portello dei primi dovrebbe avvenire tra le 11.36 e le 11.43.

La terza tappa il giorno dopo si apre e si chiude a Luni nello spezzino. Il percorso è ricco di saliscendi con il clou rappresentato dall’ascesa di Fosdinovo, 7.9 km al 4.9%. Dalla vetta mancheranno 19 km di cui gli ultimi 5 interamente piatti.

La tappa più lunga di questa edizione, quarta e ultima, presenta l'ormai classico finale di Casano di Luni dove negli ultimi anni si sono imposti Remco Evenepoel, Manuel Oioli e Thibaud Gruel. Nella prima parte della frazione i corridori troveranno l'ascesa di Montemarcello, antipasto di un finale molto selettivo con le salite di Ortonovo e il terribile strappo di Montecchio, 1.7 km all'8.3%, posto a 8 km dal traguardo dove verrà assegnata la Maglia Verde di questa edizione.

Tra i convocati del comitato della Liguria della Federazione ciclistica italiana Samuele Privitera, quinto nel 2022. Non ci sarà solo l'alfiere del Team Fratelli Giorgi a curare la classifica in quanto al via troviamo l'astro nascente Lorenzo Finn, reduce da tre vittorie nelle ultime tre corse disputate. Gabriele De Fabritiis bisserà l'esperienza dell'edizione passata con Calabria e Cozzani all'esordio. Matteo Gabelloni ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa di problemi di salute.