Giro d'Italia 2023: tappe e orari, chiusura strade e caselli, modifiche bus

La Liguria si appresta a diventare - tra poche ore - tappa del Giro d'Italia 2023: l'undicesima tappa - che tocca anche la Città Metropolitana di Genova - va da Camaiore a Tortona, è lunga 218 chilometri ed è considerata di bassa difficoltà, adatta dunque a un arrivo in volata o a una grande fuga.

Si transiterà per circa 150 chilometri di sali e scendi, attraverso le province della Spezia e di Genova. Due in particolare saranno le salite: il passo del Bracco, a levante, e colle Boasi dietro Genova. Non verrà toccato dalla corsa il capoluogo ligure, perché la carovana prenderà la via del Piemonte. Gli appassionati saranno costretti dunque a qualche sforzo in più per assistere al passaggio della corsa, spostandosi lungo il percorso sulla riviera di levante o nelle valli Fontanabuona e Scrivia.

Di seguito:

Le tappe e gli orari del passaggio

Dopo aver superato Camaiore e Massa Carrara, la corsa del Giro d’Italia 2023 arriverà in Liguria, in provincia di La Spezia, intorno alle 12.20. Si entra in Liguria a Padivarma e si prosegue per Borghetto Vara, Carrodano, Mattarana. Si affronta la salita del passo del Bracco, la discesa verso Sestri Levante, Lavagna, Carasco, Cicagna, Gattorna, Ferriere e successivamente la salita per Colla di Boasi, quindi il bivio per Montoggio, Casella, Busalla, il passo della Castagnola e quindi l’ingresso in Piemonte per Voltaggio e il traguardo a Tortona.

La corsa rosa transiterà quindi in provincia di Genova tra le 13.50 e le 16.24.

I tratti di strada interessati al passaggio degli atleti verranno chiusi al traffico veicolare indicativamente 2 ore e mezza prima e verranno riaperti 15 minuti dopo il transito dell’auto riportante il segnale “Fine gara ciclistica”.

Qui gli orari di passaggio previsti con un’andatura tra i 38 e i 42 chilometri all’ora.

13.50 – 14.04: Bracco

14.05 – 14.21: Sestri Levante

14.14 – 14.31: Chiavari

14.22 – 14.40: Carasco

14.41 – 15.00: Cicagna

14.49 – 15.09: Gattorna

14.56 – 15.17: Ferriere

15.19 – 15.45: Colla di Boasi

15.37 – 16.04: Montoggio

15.44 – 16.12: Casella

15.53 – 16.22: Busalla

15.55 – 16.24: Borgo Fornari

Caselli A7 chiusi

A causa del passaggio della corsa, dalle ore 13 alle ore 17 di mercoledì 17 maggio sarà chiuso il casello di Busalla, dalle ore 14 anche quello di Serravalle in Piemonte. Qui l'articolo completo con i consigli di Autostrade per l'Italia.

Variazione bus provinciali Amt

In occasione della corsa, il servizio Amt verrà modificato secondo i provvedimenti di viabilità previsti dagli organi competenti.

L’organizzazione della corsa comporterà alcune modifiche alla viabilità in tutti i Comuni del territorio toccato dalla gara ciclistica. Le deviazioni temporanee ai percorsi delle linee bus saranno gestite dal personale graduato di Amt, presente sul territorio, in coordinamento con la Polizia Locale.

