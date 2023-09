Giro d'Italia 2024, in Liguria arrivo e partenza di tappa

"Lavoreremo affinché una tappa di questa prestigiosa e storica manifestazione possa tornare ad avere al più presto il suo arrivo in Liguria". Così si era espressa l'assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, dopo che il Giro d'Italia 2023 aveva attraversato la Liguria.

In attesa che gli organizzatori svelino il percorso del Giro d'Italia 2024, la cui presentazione è in programma alle ore 18 di venerdì 13 ottobre a Trento, iniziano a circolare le prime indiscrezioni e pare che la Liguria avrà un arrivo e una partenza di tappa.

Per ora quello che è certo è che la corsa rosa si svolgerà dal 4 al 26 maggio 2024. La partenza dovrebbe avvenire da Torino per poi, il giorno dopo, concludere la tappa al santuario di Oropa, un vero e proprio tempio per gli appassionati di ciclismo.

La Liguria dovrebbe essere protagonista nei giorni a seguire con un arrivo di tappa a Savona o Andora, come anticipato da Il Secolo XIX, e poi partenza da Genova con arrivo in Toscana, probabilmente a Lucca. Poi si farà rotta verso sud, per poi risalire la Penisola, in attesa del gran finale a Roma.