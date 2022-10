Giro d'Italia 2023, oggi la presentazione

Oggi, lunedì 17 ottobre, è una giornata particolare per tutti gli appassionati di ciclismo: a partire dalle 17.30 si terrà la presentazione del percorso del Giro d'Italia 2023 dal Teatro Lirico Giorgio Gaber. L'evento sarà presentato da Cristina Fantoni e Paolo Kessisoglu e vedrà la partecipazione di molti volti noti dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e delle aziende che fanno parte della grande famiglia del Giro d'Italia.

A fare gli onori di casa ci saranno il presidente di Rcs Mediagroup, Urbano Cairo, l'amministratore delegato di Rcs Sport, Paolo Bellino, e il direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni. Sul palco del teatro interverranno anche il vincitore dell'ultimo Giro d’Italia, Jai Hindley, l'ultimo vincitore della Maglia Ciclamino, Arnaud Demare, il vincitore dell'ultima Maglia Azzurra degli scalatori, Koen Bouwman e due grandi campioni che hanno fatto la storia della Corsa Rosa come Vincenzo Nibali (ultimo italiano a vincere il Giro nel 2016) e Alberto Contador (vincitore nel 2015).

In attesa di conoscere il percorso e sapere dunque se il Giro d'Italia 2023 passerà dalla Liguria, non si può non notare come un po' di Genova sia già presente grazie alla conduzione di Paolo Kessisoglu. Lo scorso anno sul traguardo di via XX Settembre trionfò Stefano Oldani dopo che i corridori transitarono sul ponte San Giorgio.

È possibile seguire l'evento in diretta sui canali della Corsa Rosa: sul sito giroditalia.it, con commento in italiano e in inglese, e tramite la pagina Facebook, gli account Twitter, TikTok e Instagram, il canale YouTube e Daily Motion. In Italia sarà possibile seguire la presentazione in tv su Rai Sport a partire dalle 17.15, mentre all'estero sarà trasmessa da Srg Swiss tv, Vtm Belgium, Vrt Belgium, oltre che da Eurosport.com, il canale YouTube Gcn Racing, Eurosport Player, Discovery+ e GCN+.

Notizia in aggiornamento.