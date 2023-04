Giro d'Italia 2023, gli orari del passaggio in Liguria

Anche la Liguria sarà tappa della “corsa rosa” 2023, mercoledì 17 maggio. Nessun arrivo del Giro d’Italia (6 - 28 maggio 2023) ma solo un passaggio nell’11° tappa, da Camaiore a Tortona, di 218 chilometri, considerata di bassa difficoltà, adatta dunque a un arrivo in volata o a una grande fuga.

Si transiterà per circa 150 chilometri di sali e scendi, attraverso le province della Spezia e di Genova. Due in particolare saranno le salite: il passo del Bracco, a levante, e colle Boasi dietro Genova.

Dopo aver superato Camaiore e Massa Carrara, la corsa del Giro d’Italia 2023 arriverà in Liguria, in provincia di La Spezia, intorno alle 12.20. Si entra in Liguria a Padivarma e si prosegue per Borghetto Vara, Carrodano, Mattarana. Si affronta la salita del passo del Bracco, la discesa verso Sestri Levante, Lavagna, Carasco, Cicagna, Gattorna, Ferriere e successivamente la salita per Colla di Boasi, quindi il bivio per Montoggio, Casella, Busalla, il passo della Castagnola e quindi l’ingresso in Piemonte per Voltaggio e il traguardo a Tortona.

La corsa rosa transiterà quindi in provincia di Genova tra le 13.50 e le 16.24. Qui gli orari di passaggio previsti con un’andatura tra i 38 e i 42 chilometri all’ora.

13.50 – 14.04: Bracco

14.05 – 14.21: Sestri Levante

14.14 – 14.31: Chiavari

14.22 – 14.40: Carasco

14.41 – 15.00: Cicagna

14.49 – 15.09: Gattorna

14.56 – 15.17: Ferriere

15.19 – 15.45: Colla di Boasi

15.37 – 16.04: Montoggio

15.44 – 16.12: Casella

15.53 – 16.22: Busalla

15.55 – 16.24: Borgo Fornari

Per ulteriori dettagli su cronotabella, planimetria e informazioni tecniche, visitare la sezione del sito del Giro d’Italia dedicato all’undicesima tappa.