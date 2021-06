Giro dell'Appennino 2021: vince il belga Ben Hermans

È stato Ben Hermans a trionfare nella 82esima edizione del Giro dell'Appennino, gara di ciclismo arrivata a Genova, in via XX Settembre, giovedì 24 giugno 2021. Il belga della Israel Start Up Nation ha staccato tutti proprio sulla salita della Madonna della Guardia, che quest'anno ha sostituito quella storica della Bocchetta (chiusa per lavori dopo una frana nella discesa verso Voltaggio).

Dietro al corridore belga due italiani: Valerio Conti del Team Emirates ed Enrico Battaglin della Bardiani. Tra gli italiani nella top 10 settimo posto per Diego Ulissi (Team Emirates) e ottavo per Luca Chirico (Androni Giocattoli). Negli allegati dell'articolo l'ordine di arrivo completo.

Ben Hermans, classe 1986, è ciclista professionista dal 2009.

Ordine arrivo Giro dell'Appennino 2021