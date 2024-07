Il Giro dell'Appennino parla ancora svizzero, vince Christen

Appuntamento con il successo rimandato per gli italiani al Giro dell'Appennino. L'edizione 2024 va allo svizzero Jan Christen, che si è aggiudicato anche la 'Challenge Liguria', la speciale competizione a punti, che unisce il Trofeo Laigueglia e il Giro dell’Appennino.

Proprio come al Tour de France, in svolgimento in questi giorni, protagonisti della corsa sono i corridori della Uae Emirates, che piazza tre sue pedine nei primi cinque. Alla partenza aveva promesso battaglia e così ha fatto Diego Ulissi, terzo sul traguardo di via XX Settembre dietro al connazionale Simone Velasco, a 56'' dal vincitore.

Ai piedi del podio un ottimo Filippo Baroncini a 1'18'', che precede Jonathan Caicedo, Louis Barre, Paul Double, Alessandro Verre, Unai Jauregi Iribar e Finn Lachlan Fishr-Black, a completare il poker della Uae nella top ten. Clicca qui per scaricare l'ordine d'arrivo.

"La Liguria si è resa protagonista di un'altra giornata di grande sport. Il ciclismo - commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana - è da sempre sinonimo di valorizzazione del territorio di cui mostra le bellezze paesaggistiche insieme alle imprese dei grandi campioni. Un plauso al vincitore del Giro, a tutti i partecipanti, ma anche agli organizzatori che hanno reso possibile questa giornata di agonismo e partecipazione".

"Una manifestazione iconica, giunta alla sua ottantacinquesima edizione - aggiunge l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro, che ha premiato il vincitore - che ormai da generazioni si configura come uno degli appuntamenti ciclistici più attesi in Liguria ed è al contempo un autentico elogio del nostro territorio. Anche quest’anno, infatti, davanti a migliaia di tifosi e appassionati la gara ha saputo valorizzare le meraviglie paesaggistiche della nostra Regione e in particolare dell'entroterra. Complimenti a tutti gli atleti in gara, in particolare al vincitore Jan Christen, e un ringraziamento speciale all'U.S. Pontedecimo, che da esattamente 90 anni organizza l’evento grazie all’infinita passione dei suoi volontari".