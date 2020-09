Giro dell'Appennino 2020, la spunta Hayter in volata

Nel giorno dell'impresa di Pogacar al Tour de France (vittoria nella cronometro e conquista della maglia gialla), Ethan Hayter ha vito l'81esimo Giro dell'Appennino sul traguardo di via XX Settembre 2020, regolando in volata Alessandro Covi e Robert Stannard. La nazionale italiana si è piazzata ai piedi del podio con Jacopo Mosca. Vincenzo Nibali, che ha scalato la Bocchetta in 22'49'', è arrivato 17esimo. Resiste il record della scalata di Gilberto Simoni (21'54''), fissato nel 2003.

Quest'anno il miglior tempo sulla Bocchetta l'ha messo a segno Bizkarra con 22'41'', anche se il primo a transitare sulla linea del gran premio della montagna è stato Rodriguez. Il genovese Luca Raggio (di Coreglia Ligure) ha tagliato il traguardo finale al 61esimo posto a 5'13'' dal vincitore.

Gianluca Brambilla si è aggiudicato il Premio 'Memorial Felice Gimondi' a punti per i 5 gpm. Marco Tizza ha vinto il Challenge Liguria, che somma i migliori piazzamenti al Giro dell'Appennino e al Trofeo Laigueglia.